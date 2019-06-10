За коммунальные долги начинают штрафовать, Нацбанк скупает доллары: итоги дня

Главные события 10 июня в Украине и мире





Общество

26 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

70-80% жилого фонда в Украине составляет устаревшее жилье – такие данные приводит Минрегион. Общая площадь жилого фонда – около 1 млрд кв. м.

Провели 5,1 тыс. проверок подразделения аудита Государственной фискальной службы с начала текущего года, по результатам которых оштрафовали субъектов хозяйствования на общую сумму 198,4 млн грн за нарушения законодательства в сфере наличных операций. По данным ГФС, на сегодня в сфере наличных операций субъекты хозяйствования для минимизации уплаты налогов применяют ряд схем, наиболее распространенными из которых являются продажа неучтенного товара и неприменение кассовых аппаратов.

В Украине начинают действовать штрафы за коммунальные долги. Пеня касается тех долгов, которые образовались после 1 мая, когда вступили в силу новые нормы закона о ЖКХ. Размер пени определяется в договоре, но штраф не должен превышать 0,01% долга за каждый день задержки, а общий размер уплаченной пени не может превышать 100% от всей суммы долга.

Корью заболели 1133 человека в течение 23-й недели (с 25 мая по 6 июня) 2019 года – 505 взрослых и 628 детей. Больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Харьковской, Киевской, Тернопольской Львовской областях, а также в городе Киеве.

Экономика

Укрепил на 22 копейки – до 26,38 грн за доллар – национальную валюту Национальный банк на 11 июня по сравнению с предыдущим банковским днем, 10 июня.

Нарастил выкуп валюты в 9 раз Национальный банк на прошлой неделе – с 3 по 7 июня – на межбанковском валютном рынке по сравнению с предыдущей неделей – до 102,7 млн долл. На прошлой неделе регулятор не продавал валюту. Сначала года покупка валюты Нацбанком превысила ее продажу на 1,188 млрд долл., или в 6 раз.

Составляют 12,05 млрд куб. м запасы природного газа в подземных хранилищах по состоянию на 10 июля, свидетельствуют данные Укртрансгаза. Данный объем на 20% превышает показатель предыдущего года. За первую декаду июня среднедневной объем закачки составил 72 млн куб м.

10 июня вступил в силу новый стандарт качества на пшеницу им предусмотрено сокращение количества классов зерна пшеницы мягкой непродовольственной группы с трех до одного, повышение и уточнение показателей зерна хлебопекарского качества, гармонизация с международными и европейскими стандартами.

Разместить 7-летние еврооблигации в евро планирует Украина, встречи с инвесторами в рамках подготовки сделки начались 10 июня. Road show пройдет в Лондоне, Милане, Франкфурте и Мюнхене. Организаторами сделки назначены BNP Paribas и Goldman Sachs.

Увеличила на 1,3% Украина в январе-мае расходы на импорт каменного угля и антрацита, по сравнению с январем-маем 2018 года – до 1,265 млрд долл., сообщила Государственная фискальная служба. Было импортировано 9,1 млн тонн угля. Крупнейшими поставщиками стали Россия, США и Казахстан. Импорт угля из России в денежном выражении в январе-мае 2019 года достиг 812,3 млн долл. (64,2%), из США – 379,5 млн долл. (30%).

Приведет к росту цены для небытовых потребителей на 40% утвержденный Кабинетом министров 5 июня механизм возложения специальных обязательств (PSO, Public Service Obligation) по поставке электроэнергии для нужд населения, об этом говорится в письме НЭК "Укрэнерго" к премьер-министру Владимиру Гройсману.

Согласованы формы международных ветеринарных сертификатов на экспорт ряда пищевых продуктов в Катар: мяса и мясных продуктов, молока и молочных продуктов, столовых яиц и яичных продуктов, рыбы и рыбопродуктов, а также переработанных пищевых продуктов.

Превышает 40% уровень долларизации, то есть доли кредитов и депозитов в иностранной валюте в Украине, а ее естественный показатель для нашей страны составляет около 20%. Об этом заявил заместитель главы НБУ Олег Чурий. Дедолларизация должна проходить естественным способом: через увеличение привлекательности расчетов и накоплений в национальной валюте.

Мир

Погибли уже не менее 650 человек в результате боевых столкновений за столицу Ливии Триполи, около 3600 человек получили ранения. 4 апреля "Ливийская национальная армия" начала наступление на Триполи, где расположен международно признанное правительство страны.

Набрал 70,76% голосов действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на внеочередных выборах главы государства. Явка на выборах составила 77,4%.

Может сократиться на 0,5% в 2020 году мировой ВВП, или на 455 млрд долларов в результате торговых войн, которые ведут США с Китаем и другими странами мира, заявил Международный валютный фонд.

Уменьшился на 14,5% товарооборот между США и Китаем за пять месяцев 2019 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 209,7 млрд долларов. Экспорт китайских товаров в США уменьшился на 8,4% (160 млрд долларов), а американских в Китай — на 29,6% (49,5 млрд). Торговый дисбаланс составил 110,5 млрд. Торговая война между двумя странами обострилась в 2018 году.

Может упасть до минимальной в истории отметки в 1,25% доходность 10-летних американских государственных облигаций в конце 2019 года на фоне смягчения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, полагают аналитики германского Commerzbank. В конце прошлой недели доходность этих бумаг составляла 2,12%.

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