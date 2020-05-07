За критикой энергобаланса стоят Коломойский и Пинчук — нардеп

Критика нового энергетического баланса, который был утвержден Министерством энергетики и защиты окружающей среды 28 апреля, происходит по инициативе олигархов Игоря Коломойского и Виктора Пинчука.

Об этом заявила народный депутат Виктория Гриб, сообщает Delo.ua.

По словам народного депутата, частные интересы конкретных бизнесменов не могут стоять выше энергетической безопасности страны.

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"Я думаю, что за этим непосредственно стоит и господин Коломойский, и бизнес господина Пинчука. Потому что они теряют свои доходы. Знаете, никто не хочет терять свои доходы, но, к большому сожалению, здесь речь идет о целой отрасли. И если у нас энергетическая отрасль сейчас не будет работать, будут и веерные отключения, и другие вещи. Здесь лучше уж выбирать системную работу, чем сверхприбыли", — заявила она.

По мнению Виктории Гриб, 97 депутатов, выступивших против энергобаланса и сокращения доли всех видов генераций в производстве электроэнергии, не понимают, как устроена энергетика.

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"Это (заявление депутатов, — ред.) очень опасно для отрасли. Мне кажется, что депутаты, которые подписывали такое обращение, вообще не разбираются в энергетической отрасли. Можно очень много критиковать, можно подписывать обращения. Но если бы они сели и разобрались в сути дела, то мне кажется, никто бы этого не делал".

Напомним, 28 апреля Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины утвердило новый прогнозный энергетический баланс Украины на 2020 год, который предусматривает меры для обеспечения стабильной работы энергетической отрасли.

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Ранее и. о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец сообщила, что для вывода энергетики из кризиса Минэкоэнерго предлагает ряд антикризисных мер, среди которых заключение меморандума с инвесторами о снижении "зеленого тарифа", остановка строительства новых солнечных и ветровых генерирующих мощностей по системе "зеленого" тарифа и переход на конкурентную систему поддержки (аукционы), реформа системы спецобязательств перед производителями энергии.

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