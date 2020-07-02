За месяц автогаз подорожал на гривню: какими будут цены в июле

В июне цены на горючее выросли из-за роста спроса и подорожания нефти. Эксперты рассказали, какими будут цены на бензин, дизтопливо и автогаз в июле

С начала июня цены на рынке топлива в Украине выросли как на бензины, так и на автогаз. Эксперты связывают увеличение цен с тем, что спрос на горючее вырос, а также закончились запасы горючего, произведенного из дешевой нефти. Что будет с ценами на топливо в июле, разбирался сайт "Сегодня".

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Почему горючее подорожало

В Украине цены на нефтепродукты – бензин, дизтопливо – зависят от их стоимости в Беларуси, России и Литве. Более половины экспорта топлива приходится на эти три страны. В Украине перерабатывается не так много нефти, чтобы эти объемы влияли на цены. Поэтому значительное влияние на стоимость автомобильного топлива оказывает курс валют.

"Мы покупаем бензин за валюту, государство начисляет налоги на топливо в евро – валюте, которая по Украине не ходит и пересчитывается по курсу Нацбанка. А потом операторы через межбанк пробуют за вырученные от продажи гривни купить евро, чтобы закупить новую партию", – поясняет Леонид Косянчук, эксперт нефтерынка.

Когда национальная валюта падает, то следующая закупка нефтепродуктов обходится АЗС дороже, из-за чего приходится поднимать цены.

Гривня в июне держалась примерно на одном уровне и даже показывала укрепление. Налогообложение за месяц никак не изменилось. Однако на поднятие цен повлиял рост спроса на горючее после карантина и то, что на заправках закончились запасы бензина и дизтоплива, которые производились из дешевой нефти еще в марте. Теперь на заправки поступают нефтепродукты из подорожавшей нефти.

"Цены на горючее зависят от цен на нефть и реагируют примерно через два месяца. Запасы горючего, произведенные из нефти, которую закупали в марте, закончились. С того времени цены начали расти. Если в марте баррель нефти упал до 20 долларов, то теперь он поднялся до 40. Пока нефть продают и покупают, затем транспортируют, перерабатывают на нефтепродукты и поставляют на заправки, проходит примерно два месяца. Из-за этого возникает задержка с реакцией цен на бензины, на стоимость нефти", – отмечает Антон Зоркин, руководитель сектора "Энергетика" Офиса эффективного регулирования.

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Однако есть и другая составляющая – это спрос. Мир выходит из карантина, люди начинают больше пользоваться транспортом и активнее покупать горючее, замечает Александр Сиренко, аналитик консалтинговой компании UPECO.

"Почему подорожало горючее на заправках? Поднятие цен произошло в сетях, которые за март-май в условиях конкуренции сильно упали. Большие игроки не меняли цены в июле", – говорит Сиренко.

Что касается сжиженного газа, то еще в мае цена резко пошла в гору, отмечает Сергей Куюн, директор "Консалтинговой компании А-95".

"Действительно, сжиженный газ за месяц подорожал на гривню. Этому предшествовало несколько причин. В мае появились первые признаки дефицита, из-за которого цены резко начали расти. Затем спрос стабилизировался, но цена не исчерпала свой потенциал к росту, поэтому операторы постепенно поднимают цену. Но буквально на днях увеличение цены остановилось", – говорит Куюн.

Что будет с ценами в июле

Относительно бензина и дизеля ситуация стабильна, считает Сиренко. Последние недели котировки на нефть колебались в пределах нескольких процентов, без прыжков в 10-20%.

"Причин для подорожания и какого-либо движения вниз нет. Июль мы проживем в тех же пределах, что и в июне, если не произойдет глобальных событий, например карантина", – отмечает Сиренко.

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

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Антон Зоркин, напротив, считает, что цена на бензин и дизтопливо еще не достигла своей отметки. Поэтому цены продолжат расти.

"Если нефть остановится на отметке 40 долларов, то и цена на бензин через полтора-два месяца остановится. Пока она будет расти", – говорит эксперт.

Сжиженный газ уже остановился в цене. Операторы сами понимают, что автогаз уже дорогой, отмечает Сергей Куюн. Тем более каналы поставок работают стабильно. Большая часть рынка – 60-70% – обеспечивается по долгосрочным контрактам. Поставщик в любом случае поставляет, и рынок достаточно стабильный. В ближайшем будущем цена может начать снижение, и это уже происходит на уровне оптовых цен.

"Где-то неделю мы находимся на переломе, и непонятно, как цена будет себя вести. Сейчас для падения цены на гривню потенциала нет. На сегодня мы видим признаки, что цена останется стабильной. Однако если цена продолжит падать на рынках Европы, тогда с задержкой в две недели в Украине пойдет снижение тоже", – говорит Куюн.

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Как из-за нового сбора в Украине может подорожать техника, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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