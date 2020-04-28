Продукты в магазинах дешевеют: что будет с ценами к лету

В Украине за первый квартал подешевели самые востребованные товары и услуги. Это видно из данных Госслужбы статистики и подтверждено экономистами. Что и насколько подешевело, в чем причина, и как изменятся цены на эти позиции во втором квартале, разобрался сайт "Сегодня".

Что нынче почем

Напомним: сайт "Сегодня" ежеквартально оценивает стоимость двадцати самых востребованных, с нашей точки зрения, товаров и услуг, от которых население не откажется, несмотря на их подорожание. Цены мониторит Госслужба статистики (см. инфографику).

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/ Фото: Сегодня

Как видно, за январь-март многие позиции подешевели, а те, что подорожали, выросли в цене ненамного. Набор ежедневных продуктов стал в целом стоить меньше, даже несмотря на повышение цен на гречку (+8,1%, или 2,25 грн/кг). Но зато теперь дешевле, чем в декабре прошлого года, стоят мука, свинина, курятина, молоко и особенно куриные яйца: цена на них упала до уровня 2014 года.

Не изменились цены на хлеб и недорогую колбасу. В деньгах вся продуктовая корзинка из нашего перечня (это более 12 кг продуктов) обошлась бы в декабре прошлого года в 515 грн, в марте нынешнего года – в 504 грн, или на 2% дешевле.

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Водка стоит столько же, как и три месяца назад, а вот сигареты – дороже на 4,7% (почти 2 грн) из-за очередного повышения акцизов.

Также почти на 7% (2 грн/л) подешевело топливо, причем снижение цен продолжается и в апреле, дойдя уже до 3,5 грн/л.

Совсем другая картина с лекарствами: они выросли в цене на 2-4%. В деньгах для недорогих антибиотиков и жаропонижающих отечественного производства это немного, но, по данным Госстатистики, на столько же подорожали все лекарства, в том числе и ценою в сотни гривен.

В целом товары и услуги из нашего перечня за квартал стали дешевле на 1,1%, то есть по ним мы имеем дефляцию. Это близко к истине, ведь в целом, по более чем 200 позициям товаров и услуг, цены на которые мониторит Госстатистики, за первый квартал инфляция составила всего 0,7%.

Почему дешевело

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По мнению экспертов рынка товаров и услуг, главная причина снижения цен – уменьшение спроса в связи с карантином из-за эпидемии коронавируса. Речь идет о продуктах и топливе. Причем основной вклад в снижение спроса был не со стороны населения, а в сфере сервиса, прежде всего общественного питания.

"В условиях эпидемии удешевление продуктов произошло из-за того, что их стали в десятки раз меньше закупать кафе, рестораны, в том числе сети быстрого питания, которые, как известно, сейчас работают только на вынос, а это намного более низкий уровень спроса, – отметил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. – Сказанное касается мяса, подсолнечного масла, муки, оптовых закупок овощей и фруктов и так далее. Топливо упало в цене тоже из-за снижения на порядок спроса на него, ведь отменены все виды транспортных сообщений".

Директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко напомнил, что в марте был кратковременный ажиотажный спрос на продукты со стороны населения. Но он быстро закончился: люди увидели, что товары в магазинах есть, а цены на них не растут, и успокоились, спрос вернулся к обычному уровню.

"Цены на большинство продуктов, которые дорожали во время ажиотажного спроса в марте, понемногу снижаются, – отметил Алексей Дорошенко. – Для этого был задействован целый арсенал инструментов, который последние семь лет не использовался, в том числе решение Кабмина о введении в апреле регулируемых цен".

Почему дорожало

Из всего перечня подорожавших товаров эксперты называют обоснованным рост цен на продукты, а вот лекарства украинского производства, по их мнению, дорожать не должны бы.

"У нас из-за укрепления гривни к доллару были все основания для снижения цены на лекарства, ведь импортные компоненты, которые бывают нужны для их изготовления, закупаются за рубежом, – говорит Алексей Дорошенко. – Но низкая конкуренция между производителями не позволила этого сделать. Наоборот, наши лекарства дружно подорожали и в этом году, после того, как за прошлый год цена на них выросла на 8-18%".

Олег Пендзин прокомментировал рост цен на продукты и сигареты.

"Подорожание гречневой крупы было прогнозируемым, гречихи в прошлом году посеяли мало, запасы заканчиваются, поэтому и цена пошла вверх, – отметил Олег Пендзин. – То же касается и борщевого набора, и яблок, в цену которых ближе к весне закладываются затраты на хранение и компенсацию порчи. Сигареты дорожают, ибо на них ежегодно повышаются акцизы примерно на 20% за год (около 10 грн за пачку сигарет среднего класса). Так будет, пока цена не достигнет 90 грн за пачку (3 евро) – такое обязательство Украина взяла на себя еще в 2016 году, подписав Ассоциацию с ЕС".

Что будет с ценами дальше

В ближайшие три месяца эксперты не видят оснований для повышения цен на наиболее востребованные товары. Наоборот, они будут дешеветь, пока не закончится карантин и не восстановится спрос.

"Стоимость "корзины" пока будет и в дальнейшем снижаться до уровня марта с поправкой на девальвацию гривни и рост мировой цены на некоторые продукты – зерно, подсолнечное масло. Этому будет способствовать и то, что Кабмин вернул госконтроль над ценами на 10 базовых продуктов питания и ряд медикаментов. Считаю это действенным механизмом влияния на ценовую ситуацию в стране и началом мягкого регулирования по европейскому образцу. А цены на фрукты и овощи, как и ранее, окажутся зависимы от урожая. При этом многие фрукты и ранние овощи у нас будут привозными", – подытожил Дорошенко.

А вот Олег Пендзин ожидает с осени серьезного роста цен на многие позиции, которые сейчас дешевеют.

"Главных причин для этого будет три, – анализирует Пендзин. – Первая причина – ожидаем, что карантин к тому времени отменят, сфера услуг начнет работать, значит, вырастет спрос на то же подсолнечное масло, мясо. Возобновятся перевозки – тут же пойдут вверх цены на топливо. Вторая причина – карантин не позволит агропрому и перерабатывающим предприятиям в агросекторе достичь даже прошлогоднего уровня выпуска продукции. И третий фактор – из-за сложных климатических условий как в мире в целом, так и в Украине в частности, урожай соберут намного меньше при неизменном спросе на продукты питания – очевидно, что цены из-за этого тоже начнут расти. Более детальный прогноз возможен ближе к сентябрю".

О том, как теперь собираются контролировать цены на продукты, смотрите в сюжете:

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