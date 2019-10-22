За продуктами – Тернополь, за бензином – в Чернигов: где в Украине самые низкие цены

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Украинцы уже традиционно тратят на еду больше 50% доходов. При этом в денежном выражении траты на жизнь меньше в тех областях, где заработки ниже. Поэтому среди недорогих регионов лидирует Тернопольская область – там, в частности, не только самые дешевые хлеб и мясо, но и молоко, овощи и бакалея стоят меньше, чем в других областях. В Черниговской области самый дешевый бензин, в Запорожской – сигареты, пишет сайт "Сегодня".

Впереди по расходам на жизнь – столичный регион, причем как Киев, так и область: здесь мясо и хлеб не только дороже, чем на в Тернопольской области, но и цены на аренду жилья в 1,5-2 раза выше, чем в других областях.

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Но есть исключения: например, на Волыни и в Житомирской области, где зарплаты небольшие, продают самые дорогие лекарства, в Ивано-Франковской области – самое дорогое топливо, а в Луганской – сливочное масло.

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Интересно, что разброс цен по отдельным товарам отличается в разы. Самая большая разница по ценам на хлеб: в Киевской области он на 56% дороже, чем в Тернопольской. А самая маленькая – на сигареты: на Донбассе курево дороже, чем в Запорожской области всего на 3%. Среди услуг вне конкуренции разница по стоимости аренды жилья: в Киеве снять однокомнатную квартиру стоит почти вчетверо дороже, чем в прифронтовой Луганской области.

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