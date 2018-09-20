Доходы Украины: за счет чего вырастет госбюджет в 2019 году

В 2019 году государственный бюджет Украины вырастет на 9,8%, по сравнению с бюджетом нынешнего года. То есть за год бюджет вырастет даже меньше, чем ожидается процент инфляции в этом году (9,9%). В проекте Кабинета министров общая сумма доходов на 2019 год запланирована на уровне 1 трлн грн. Точнее, 1 008 375 099 700 грн. В Законе о госбюджете 2018 года заложена сумма доходов 918 млрд грн.

Правда, к моменту голосования цифры в проекте могут измениться. Так, в минувшем году Кабмин первоначально подавал законопроект с суммой доходов 877 млрд грн, а в итоге был утвержден документ с доходами на 40 млрд больше.

Расходная часть проекта бюджета, как водится, несколько больше доходной и составляет 1 трлн 094 млрд грн (с учетом местных бюджетов – почти 1,3 трлн грн).

В государственном бюджете план сборов по общему фонду составляет 916.1 млрд, а план расходов – 993,4 млрд грн. По специальному фонду, из которого финансируются проекты развития, план доходов составляет 92,2 млрд – план расходов 101 млрд грн.

Основные налоги будут собирать опережающими темпами

Предполагается, что налоговые поступления в следующем году вырастут сильнее, чем в среднем бюджет и составят 849,1 млрд грн – на 11% больше, чем в 2018-м (759,9 млрд).

Традиционно самая доходная статья бюджета – налог на добавленную стоимость. В 2019-м предполагается собрать в бюджет 339,4 млрд грн НДС за товары, импортируемые в Украину, и еще 94,6 млрд – за произведенные в Украине товары. В бюджете на этот год плановые показатели составляют, соответственно, 300 и 84 млрд грн. То есть план поступлений увеличили на 13%.

Сумма от второго по величине получаемых сумм налог – на доходы физических лиц – должна вырасти еще больше, на 16%. В бюджет-2019 заложена сумма в 106,1 млрд грн, а в 2018-м была 911 млрд.

Налог на выведенный капитал не предусмотрен

Налог на выведенный капитал, о котором говорится давно и который обещали ввести в 2019 году, в проекте госбюджета никак не учтен. В документе по-прежнему говорится о налоге на прибыль. В 2019 году по этой статье планируется собрать на 12,5% больше денег: 92,6 млрд вместо 82,3 млрд грн в текущем году.

Некоторые налоги и сборы увеличиваются минимально. Например, рентная плата за использование предприятиями природных ресурсов должна вырасти с 46,5 до 48,6 млрд, т. е. всего на 4%. В том числе план поступлений за добычу газового конденсата даже уменьшается с 3 до 2,4 млрд грн, за специальное использование воды – с 1,162 млрд до 1,101 млрд грн.

План по внутренним налогам и сборам в госбюджет увеличен почти на 12%. В том числе по акцизным платежам – на 14,5% (с 78,1 до 89,4 млрд). Больше всего "акцизных" денег планируется получить с табачных изделий – 59 млрд грн, т. е. 66% от сумм поступлений за все подакцизные товары.

А вот план по поступлениям от импортных подакцизных товаров уменьшился с 45,9 до 44 млрд грн. Стоит отметить, что львиную долю в этой группе товаров занимает топливо – на него придется 38,1 из 44 млрд грн сборов.

Стал немного меньше план и по экологическому налогу (2,7 млрд вместо 2,8 млрд грн).

Нацбанку снизили план

Существенно должны вырасти поступления от прибыли (дохода) государственных и коммунальных предприятий – до 44,5 млрд вместо 36,3 в этом году. Рост процента поступлений составляет почти 23%.

А вот план по перечислению части прибыли Национального банка Украины в бюджет в 2019 году уменьшится. Эти деньги предназначаются для поддержания ликвидности банковской системы и снижения инфляции. Если в 2018 году план для НБУ составляет 50,5 млрд грн, то в 2019-м – 45,6%, т. е. на 10% меньше. Практически таким же был план для НБУ и в 2017 году (44 млрд грн).

Но, пожалуй, самый большой недобор в 2019 году будет по статье "Административные сборы и платежи". Вместо 15 млрд в нынешнем году запланировано собрать всего 9,5 млрд. В частности, с платы за пользование радиочастотным ресурсом вместо 6 млрд грн ожидается поступление всего 29 млн. Более чем на 3 млрд сократятся бюджетные поступления от регистрации новых предприятий и предпринимателей (14 млн вместо 17,6).

Зато ожидается, что украинцы активнее будут интересоваться выписками из госреестров, ну, или плата за эту услугу возрастет. От этой деятельности в госбюджет 2019 года планируется привлечь 509 млн грн вместо 270 в нынешнем году. Также в 2,5 раза увеличен план по поступлениям от регистрации авторских прав. Вместо 815 тыс. грн, в следующем году планируется получить 2 млн грн.

Многие сборы вырастут практически пропорционально бюджету. Например, в виде платы за аренду госимущества в бюджет планируется получить 1,2 млрд грн (было 1 млрд), сбор на обязательное пенсионное страхование вырастет с 6,7 млрд грн до 7,4 млрд.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал о том, что рост социальных стандартов в новом бюджете впервые опередит инфляцию.