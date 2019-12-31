Зачем Украина и Словакия подписали газовое соглашение: Коболев объяснил

Фото: "Газпром"

Подписанный 31 декабря в Брюсселе технический договор между операторами ГТС Украины и Словакии о взаимодействии (IA, interconnection agreement) по европейским правилам с 1 января 2020 года открывает возможность осуществления виртуального реверса. Об этом заявил сообщил глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев.

"Главным элементом победы здесь является устранение "Газпрома" между Ужгородом и Велке Капушаны как супероператора. <...> Это то над чем мы бились последние пять лет, и только сейчас этого удалось достичь, потому что были ограничения, в том числе и с нашей стороны. Сейчас, когда будут урегулированы все вопросы по измерению газа – это будет достаточно серьезным прорывом. Это будет означать, что на всех точках присоединения с Европейским Союзом начнут действовать европейские правила, которые среди прочего предусматривают, например, виртуальный реверс", – сказал он на пресс-конференции в Киеве во вторник.

По его словам, основным камнем преткновения при подписании межоператорского соглашения между Украиной и Словакией являлся вопрос измерения объемов проходящего через границу страны газа.

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Как сообщалось, "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) и Eustream 31 декабря подписали технический договор о взаимодействии (interconnection agreement) по европейским правилам с 1 января 2020 в точках Будинце и Ужгород-Велке Капушаны. Важность подписания соглашения между ОГТСУ и Eustream в части "виртуального реверса" связана с наибольшей пропускной способностью между Украиной и Словакией по сравнению с другими сечениями между Украиной и странами ЕС.

"Виртуальный реверс" предполагает обмен природным газом между операторами газотранспортных систем, когда физически газ через границу не перемещается, а стороны производят взаимозачет.

Ранее сайт "Сегодня" также писал о том, что Украина и Румыния заключили историческое соглашение о транзите газа. Переговоры при посредничестве Еврокомиссии продолжались более трех лет, к ним также были привлечены операторы Болгарии, Греции и Молдовы. Это значит, что у всех поставщиков появилась возможность свободно транспортировать голубое топливо по новому маршруту – из Южной Европы и Турции, через Болгарию и Румынию, в Украину и дальше в Молдову. То есть с 1 января в межгосударственной точке "Исакча 1 – Орловка 1" будет доступна мощность по маршруту Украина – Румыния в размере 17,8 млн куб. м в сутки, а также в обратном направлении – 15,8 млн куб. м в сутки.

Во время встречи в Брюсселе 12 декабря операторы ГТС Украины, Молдовы, Румынии и Болгарии принципиально согласовали текст соглашений об обеспечении реверса трансбалканским газопроводом, а именно по "Транзиту-1" в направлении Болгария – Румыния – Украина – Молдова.

Аналогичное соглашение было подписано и с Венгрией 20 декабря 2019 года.

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