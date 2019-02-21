Задержан экс-чиновник "Укрзализныци" по подозрению в хищении 93 млн гривен

Экс-чиновнику было сообщено о подозрении еще в январе, а задержали его в аэропорту "Борисполь"

Фото: пресс-служба НАБУ.

Задержан экс-чиновник "Укрзализныци" по подозрению в хищении 93 млн гривен //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/eea/aa5/5c6eeaaa550a5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/eea/aa5/5c6eeaaa550a5.jpg 2019-02-21T20:16:00+02:00 Экономика Экс-чиновнику было сообщено о подозрении еще в январе, а задержали его в аэропорту «Борисполь»

В четверг, 21 февраля, в международном аэропорту "Борисполь" был задержан бывший первый заместитель руководителя Филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця". Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

По сообщению силовиков, задержанного вместе с еще семью лицами, детективы Национального бюро подозревают в нанесении более 93 млн грн убытков "Укрзализныци" на закупке стрелочной продукции по завышенным ценам. На момент совершения преступления экс-чиновник занимал должность помощника одного из народных депутатов, который, по версии следствия, также причастен к коррупционной схеме.

Детективы НАБУ сообщили о подозрении экс-чиновнику "Укрзализныци" в январе этого года (ч.3 ст.27 ч.2 ст.28 ч.1 ст.205 и ч.ч. 2,3 ст.27 ч.5 ст. 191 УК Украины), но поскольку тот скрывался от следствия, был объявлен в розыск.

Подозреваемого задержали сотрудники Государственной пограничной службы и передали его детективам НАБУ для проведения следственных действий.

Напомним, ранее детективы НАБУ задержали чиновника "Укрзализныци" за растрату 13 млн гривен.

Как сообщалось, в 2018 году "Укрзализныця" обновила 100 пассажирских вагонов – рекордное количество за последние восемь лет.

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