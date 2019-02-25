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Долги Пенсионного фонда растут: эксперт объяснил, ждать ли украинцам задержек пенсий

Сегодня, 12:37

Как задолженность Фонда отразиться на жизни пенсионеров, объяснил специалист

Фото: Pixabay
Долги Пенсионного фонда растут: эксперт объяснил, ждать ли украинцам задержек пенсий //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/722/379/5c67223792e47.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/722/379/5c67223792e47.jpg Экономика Как задолженность Фонда отразиться на жизни пенсионеров, объяснил специалист

К 1 января 2019 года Пенсионный фонд Украины задолжал госказначейству уже 52,8 млрд гривен. Однако задержек пенсий в 2019 году в связи с задолженностью Пенсионного фонд не будет, считает экономический эксперт Тарас Загородний.

В комментарии сайту "Сегодня" специалист подчеркнул, что задолженность Фонда – не новое явление. При этом она никогда "не делала большой погоды".

"У нас Пенсионный фонд хронически дефицитный уже примерно 20 лет. Но мы должны понимать, что его дефицит финансируется де-факто из бюджета. Поэтому это перекладывание из одного кармана в другой. Все равно долги будут в плановом режиме погашаться. И я не считаю, что это на пенсии повлияет", – говорит Загородний.

При этом эксперт сомневается в целесообразности существования Пенсионного фонда как такового. Загородний считает, что деньги на пенсии можно было бы выделять напрямую из государственного бюджета – с помощью социальных служб.

Кроме того, как считает Загородний, из-за благоприятной ситуации в украинской экономике в 2019 году можно ожидать роста пенсий.

"Экономика, что бы там ни говорили, все равно растет. 3,5 – 4 % будет в этом году, экспорт растет. Это не такая страшная ситуация, как была в 2014-м, 2015-м годах, когда мы потеряли 20 % промышленности  Задержек точно не будет. Даже можно ожидать какого-то увеличения", – добавляет эксперт.

Напомним, в июле 2018 года в Украине впервые за много лет произошла задержка с выплатами пенсий. До 18 июля люди получали деньги по графику, но затем выплаты прекратились на целую неделю, а в некоторых регионах на 10 дней. Причем "пенсионные" деньги не поступали не только в отделения "Укрпочты", но и на банковские карточки людей. 25-27 июля выплата пенсий возобновилась. Августовские пенсии тоже начали выплачивать по графику. Подробнее читайте в статье "Сегодня": Задержки с выплатами пенсий: будут ли они повторяться.

Также сообщалось, что в 2019 году средства от растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией направят на индексацию пенсий:

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Тег долг, пенсии, выплаты, Пенсионный фонд, задержки, казначейство, загородний

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АВТОР:

Людмила Грубник

Источник:

Сегодня

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