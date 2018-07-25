Задержка выплат пенсий: Госказначейство даст денег Пенсионному фонду

Государственная казначейская служба Украины в ближайшие дни выделит Пенсионному фонду (ПФ) ссуды для покрытия кассового разрыва по поступлениям единого социального взноса (ЕСВ) и финансированию выплат пенсий в июле. Об этом рассказала глава Госказначейства Татьяна Слюз.

"У нас сегодня состоялось совещание с премьер-министром Украины. Сегодня и завтра мы будем предоставлять ссуды для выплаты пенсий, чтобы покрыть краткосрочные кассовые разрывы поступлений ЕСВ", – сообщила глава ведомства.

При этом, по словам Слюз, Госказначейство полностью рассчиталось с Пенсионным фондом, а возникшие задержки по выплатам пенсий относятся к ответственности Фонда.

"Каждый день по мере поступления ЕСВ нам Пенсионный фонд предоставляет платежные поручения, мы своевременно все финансируем. Но возникли временные кассовые разрывы. Поэтому мы протягиваем руку помощи", – объяснила глава Госказначейства.

Напомним, 24 июля предприятие почтовой связи "Укрпочта" подтвердило, что существуют технические задержки с выплатой пенсий. Почтовики отметили, что задержки выплат происходят из-за временных технических неполадок в Пенсионном фонде.

Задержка выплаты пенсий обусловлена "кассовыми разрывами поступления социального взноса", объяснили ситуацию в Пенсионном фонде Украины. С начала июля на выплату пенсий направили 24,9 млрд грн, в частности, 1,7 млрд грн в течение 24 июля.

Ранее сообщалось, что национальный оператор почтовой связи "Укрпочта" оценивает убытки от услуги доставки пенсий в 1 млрд грн ежегодно.