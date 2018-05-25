Задержка выплат пенсий переселенцам: в Кабмине назвали причину
Розенко заявил, что украинцев должны были предупредить об изменениях графика выплат
Выплаты пенсий вынужденным переселенцам связаны исключительно с изменением графика выплат пенсий Пенсионным фондом Украины. Об этом заявил на Часе вопросов к правительству в Верховной Раде вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.
"Правительство не принимало в последнее время никаких решений относительно ограничений каких-либо прав вынужденных переселенцев на получение пенсий. Все пенсии переселенцам будут выплачены в полном объеме. Никаких долгов перед переселенцами не будет", – сказал он.
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Он отметил, что проблемы с выплатами связаны с изменением графика выплат пенсионным фондом и об этом, по его словам, должны были сообщить гражданам.
"В абсолютном большинстве областей Украины этот вопрос на сегодня снят. Если есть конкретные вопросы по конкретным управлениям Пенсионного фонда – передайте эту информацию правительству", – добавил вице-премьер.
Напомним, переселенка с Донбасса отстояла в суде право на получение пенсии. Выплат ее лишили из-за того, что проверяющие не застали по адресу регистрации на подконтрольной Украине территории. Это решение суда образцовое, то есть теперь для остальных судов оно будет руководством, как действовать в подобных случаях.
В начале мая сообщалось, что переселенцам начали по-новому выдавать субсидии. Кабмин разъяснил новые правила предоставления помощи по оплате "коммуналки". Теперь указанная категория украинцев сможет оформить субсидию без договора аренды жилья.
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