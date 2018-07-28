Задержки пенсий, ЖКХ-абонплата и курс доллара по-новому: что изменилось в Украине за неделю

В стране стартовала малая приватизация, а повышение цены на газ пока отложили

На уходящей неделе в Украине разразился скандал с задержкой выплаты пенсий. Кроме того, Кабинет министров принял несколько важных решений, которые повлияют на жизнь украинцев.

Сайт "Сегодня" собрал главные экономические новости, которые вы могли пропустить на этой неделе.

1. Задержки пенсий в Украине

24 июля предприятие почтовой связи "Укрпочта" заявило, что возникли технические задержки с выплатой пенсий. Почтовики отметили, что задержки выплат происходят из-за временных технических неполадок в Пенсионном фонде.

"Есть определенные задержки именно с поступлением денег из Пенсионного фонда, именно с перечислением. Мы, как только получаем эти деньги, информируем клиентов через почтальонов или в отделениях и выплачиваем эти пенсии. В связи с тем, что были такие задержки, я принял решение продлить выплатной период на несколько дней. Он обычно заканчивался 25 числа в этом месяце, мы его продлим до конца месяца", – прокомментировал ситуацию и.о. гендиректора "Укрпочты" Игорь Смелянский.

В самом Пенсионном фонде объяснили: задержка выплаты пенсий обусловлена "кассовыми разрывами поступления социального взноса".

В итоге Государственная казначейская служба решила выделить Пенсионному фонду ссуды для покрытия кассового разрыва и финансированию выплат пенсий в июле.

Государственная казначейская служба Украины в ближайшие дни выделит Пенсионному фонду (ПФ)

По словам главы Госказначейства Татьяна Слюз, ведомство полностью рассчиталось с Пенсионным фондом, а возникшие задержки по выплатам пенсий относятся к ответственности Фонда.

"Каждый день по мере поступления ЕСВ нам Пенсионный фонд предоставляет платежные поручения, мы своевременно все финансируем. Но возникли временные кассовые разрывы. Поэтому мы протягиваем руку помощи", – объяснила Слюз.

2. Цена на газ

Кабинет министров продлил специальные обязательства для "Нафтогаза Украины" до 1 сентября. Срок действия постановления истекал 1 августа. Таким образом, правительство отсрочило повышение тарифов на газ.

Сейчас правительство Украины продолжает переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о повышении цен на газ. Переговорный процесс длится с июля 2017 года. Фонд настаивает на повышении цены газа для населения, которое, по разным оценкам, может составить от 30 до 60%, в связи с ростом цен на международных рынках, тогда как премьер считает такое резкое повышение неоправданным.

Если бы Кабмин не продлил постановление о спецобязательствах "Нафтогаза", в Украине пришлось бы пересматривать цены на газ из-за того, что вступил бы в силу другой документ – постановление от 22 марта 2017 года. Однако в методике, предложенной в этом постановлении, не учитывается стоимость закупок газа из-за границы – т.н. "импортный паритет", введения учета которого и требует МВФ. Формула пересмотра еще не готова.

Решение о том, как именно будет учитываться импортный паритет, Украина примет после завершения консультаций с МВФ, Всемирным банком и Европейским энергосообществом. Ранее в МВФ отметили: цена на газ для населения должна равняться цене для импортеров. Этот вопрос остается под пристальным вниманием Фонда и решение проблемы поспособствует выделению Украине очередного транша финпомощи.

3. Абонплата на отопление и воду

Власти предлагают с 1 мая 2019 г. ввести оплату за отдельно использованную воду и тепло и вывоз бытовых отходов плюс вносить абонплату за поддержание поставщиком работоспособности коммуникаций (эксплуатационные расходы), которая не зависит от того, пользовались вы коммунальными благами или нет.

Сейчас эксплуатационные расходы на воду заложены в тариф, поэтому если не пользуешься — не платишь ничего. По теплу и мусору плата взимается независимо от использования услуги, и она пропорциональна площади жилья.

Как разъяснили нам в пресс-службе Минрегионстроя, подготовившего постановление правительства, сейчас эксплуатационные расходы заложены в тариф, и тот, кто тратит воды больше, фактически платит за того, кто тратит воды меньше или вообще ею не пользуется. После введения абонплаты этот перекос должен быть устранен. Несложный расчет показывает, что, например, за тепло или горячую воду с каждого зарегистрированного в квартире домочадца хотят взять в месяц по 38,42 грн абонплаты, за холодную воду и водоотвод — 33,62 грн, за вывоз мусора — 14,4 грн. Итого: 125 грн ежемесячно. Независимо от того, проживает человек в квартире или нет. В постановлении отмечено, что это максимальная сумма абонплаты. Она может быть меньше, если договор заключен не индивидуально с каждым владельцем квартиры, а коллективно, например с ОСМД. Это должно стимулировать жильцов к созданию ОСМД.

Но очевидно, что абонплата будет расти вместе с повышением минзарплаты. При этом за газ и электроэнергию пока будем рассчитываться по старым правилам.

4. Малая приватизация

В Украине 24 июля на платформе ProZorro стартовала продажа объектов малой приватизации, которые не являются стратегическими для украинской экономики.

В Минэкономразвития рассказали, что в системе "ProZorro.Продажи" зарегистрировано уже 18 лотов – продаются гособъекты, которые отвечают критериям малой приватизации согласно принятому в Украине закону о приватизации.

Премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что эффективные продажи государственных активов являются большой помощью для малого и среднего бизнеса, а также дадут толчок для развития территорий и экономики.

5. Новая методика расчета курса доллара

Национальный банк Украины (НБУ) пересмотрел методику расчета официального курса гривни к доллару США.

С 1 августа 2018 года официальный курс на следующий рабочий день будет рассчитываться на основе данных о сделках на межбанке, завершенным до 15:30 текущего рабочего дня. Курс будет публиковаться на сайте НБУ до 16:00, то есть на два часа раньше, чем сейчас. Также новая методика расчета предусматривает двухступенчатую систему отсечения сделок, которые НБУ будет считать нерепрезентативными.

Эксперты полагают, что пересмотр методики поможет НБУ сглаживать валютные колебания. Экономист Андрей Забловский напомнил, что успокаивать рынок придется уже скоро – осенью спекулянты начнут провоцировать традиционные курсовые скачки.