Задержки с выплатами пенсий: будут ли они повторяться

В июле впервые за много лет произошла задержка с выплатами пенсий. До 18 июля люди получали деньги по графику, но затем выплаты прекратились на целую неделю, а в некоторых регионах на 10 дней. Причем "пенсионные" деньги не поступали не только в отделения "Укрпочты", но и на банковские карточки людей.

25-27 июля выплата пенсий возобновилась. Августовские пенсии тоже начали выплачивать по графику. Но не повторится ли июльская ситуация в ближайшее время?

Почему задержали пенсии

Причины случившегося называли и называют разные. Сначала все пытались объяснить сбоями в работе Пенсионного фонда. Например, в "Укрпочте" июльские невыплаты назвали "техническими задержками" и объяснили, что это связано с "временными техническими неполадками в Пенсионном фонде".

25 июля на сайте Пенсионного фонда было размещено обращение главы ПФУ Алексея Зарудного с извинениями, которое, казалось бы, подтверждало эту версию.

"Обращаюсь к тем из Вас, кто в последние дни получает свою пенсию с опозданием и приношу за эти неудобства свои личные извинения. Сообщаю Вам, что ситуация с выплатой пенсий нормализуется… В дальнейшем Пенсионный фонд Украины будет принимать все необходимые меры, чтоб не допустить любых сбоев с выплатой пенсий, обеспечить своевременную их выплату, как это было на протяжении последних лет", – говорилось в заявлении главы ПФУ.

Однако параллельно была озвучена другая причина: кассовый разрыв. Простыми словами, задержки с выплатами были вызваны тем, что из бюджета на счета Пенсионного фонда несколько дней не поступали деньги. А основным источником наполнения ПФУ является единый социальный взнос (ЕСВ).

"Мы будем предоставлять ссуды для выплаты пенсий, чтобы покрыть краткосрочные кассовые разрывы поступлений ЕСВ", – заявила во время "паузы" в пенсионных выплатах глава Госказначейства Татьяна Слюз.

О "кассовом разрыве" как причине невыплаты пенсий заявил 27 июля и премьер-министр Владимир Гройсман.

Через несколько дней были обнародованы данные по выполнению государственного бюджета. Которые свидетельствовали о том, что по состоянию на конец июня дефицит бюджета составлял порядка 10 млрд грн.

Напомним, в 2017 году к концу первого полугодия поступления в бюджет намного превышали запланированный показатель: профицит составлял порядка 30 млрд грн. А вот к концу года наметилась "дыра" размером 3,4 млрд грн.

Какими будут результаты 2018 года, если уже к лету в бюджет недособрано 10 млрд грн, – представить трудно. В правительстве уже звучали мысли о секвестре бюджета ("урезании" расходов по некоторым статьям). Но позже и. о. министра финансов Оксана Макарова заявила, что для секвестра бюджета нет причин.

Эксперты: задержки могут быть и дальше

Эксперты говорят, что основная причина июльских невыплат – проблема с наполнением бюджетом. А это значит, что такие ситуации могут повторяться.

"Такие риски существуют, потому что в государственном бюджете не хватает денег. У нас не выполняется план по поступлению средств в госбюджет, и навряд ли что-то поменяется в ближайшем будущем. Так что Пенсионный фонд не знает, дадут ли вовремя дотации. Если их задержат – опять будут задержки с выплатами. Есть надежда, что в этом месяце руководство заранее примет меры, не откладывая до последнего. Есть два источника поступлений: государственные ценные бумаги и налоги НБУ за текущий год. Сейчас Нацбанк частично уже заплатил их. Ценные бумаги размещают. Но чтобы в будущем не было перебоев, нужно или брать кредиты, или проводить эмиссию, других путей нет", – говорит президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Экономический эксперт Тарас Козак также считает основной причиной задержек с пенсионными выплатами проблемы с бюджетом. Однако вначале их пытались скрыть, чем и объясняется многообразие называвшихся причин.

"Сначала шла речь о каких-то технических вопросах, потому что никто не хотел признать, что в Пенсионном фонде не хватало денег для выплат пенсий. Потому что понятно, что это удар по Пенсионному фонду, по Минфину, по правительству. И старались скрыть причину, ссылаясь на какие-то технические вопросы", – объясняет несовпадение версий Тарас Козак.

Однако эксперт считает, что в правительстве постараются сделать все возможное, чтобы не допустить повторения июльской ситуации.

"Теоретически ситуация может повторяться, потому что в этом году бюджет не выполняется. Но я думаю, этому вопросу будет уделяться особое внимание. Потому что, во-первых, такие сбои создают проблемы большому количеству людей, во-вторых, это предвыборный год, и подобные ситуации очень бьют по электоральным настроениям. И в-третьих, из-за тех мер, которые предпринимает правительство (размещение ОВГЗ и др.) пока денег должно быть достаточно, я не думаю, что до октября будут проблемы. А вот в октябре такое может произойти, если станет известно, что МВФ не дает нам следующий кредит. В таком случае мы не сможем взять дешевые кредиты и у других финансовых структур и государств. Потому что все они ждут, чтобы Украина выполнила условия МВФ. От этого зависит и финансовая помощь Мирового банка, Европейского Союза и помощь от других государств", – объясняет Тарас Козак.

В Пенсионном фонде нам не смогли с уверенностью сказать, что в июле не возникнет проблем с пенсиями. Однако заверили, что пока поступления в ПФУ идут регулярно, и выплаты пенсий осуществляются по плану.