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Задержку пенсий и зарплат будут компенсировать: законопроект уже в Раде

27 января, 14:13

Законопроект направлен на борьбу с долгами по выплатам гражданам и своевременное получение таких выплат

/ Фото: НБУ

Правительство направило в парламент законопроект, который предусматривает предоставление компенсации гражданам Украины в случае задержек различных социальных и иных денежных выплат. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики.

По словам министра Юлии Соколовской, законопроект направлен на борьбу с долгами по выплатам гражданам и своевременное получение таких выплат.

Министр социальной политики объяснила, что основные изменения, предложенные правительством на рассмотрение народных депутатов – это установление четкого перечня выплат, за задержку которых предусматривается компенсация. При этом механизм выплат не меняется и учитывает инфляцию за период их задержки.

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В частности, законопроект вносит изменения в закон Украины "О компенсации гражданам потери части доходов в связи с нарушением сроков их выплаты" и устанавливает четкий перечень денежных доходов граждан, за нарушение сроков выплаты которых предусмотрена компенсация.

Речь идет о таких выплатах:

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  • пенсий или ежемесячного пожизненного денежного содержания (с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, пенсии за особые заслуги перед Украиной и других доплат к пенсии, установленных законодательством);
  • социальных выплат;
  • стипендий;
  • заработных плат (денежного обеспечения);
  • сумм индексации денежных доходов граждан.

Сайт "Сегодня" писал о том, что в Украине планируют ввести компенсации в случаях задержки зарплат, пенсий или социальных выплат. Об этом в январе сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

Напомним, задолженность предприятий по выплате заработной платы в Украине в ноябре 2019 года сократилась по сравнению с октябрем на 6,3% и на 1 декабря составила 3,221 млрд грн. Об этом сообщили в Государственной службе статистики.

Сайт "Сегодня" также сообщал о том, что в 2020 году в Украине вырастут социальные выплаты малозащищенным слоям населения и безработным, что связано с увеличением прожиточного минимума. При этом Министерство социальной политики изменило механизм финансирования таких выплат, что позволит выдавать деньги населению гораздо быстрее – в течение 1-3 дней. Как сообщила пресс-служба ведомства, часть выплат перешла из субвенций в бюджетные программы.

Напомним, в гривневом эквиваленте средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в октябре 2019 года составила 10 727 грн.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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Верховная Рада правительство пенсии зарплаты стипендии соцвыплаты задолженность законопроект Министерство социальной политики

Источник: УНИАН

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