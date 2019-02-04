Задолженность по алиментам сокращается, а заболеваемость гриппом и корью растет: итоги дня

Количество избирателей в Украине уменьшилось на 224 тысячи человек

Задолженность по алиментам сокращается, а заболеваемость гриппом и корью растет: итоги дня Сергей Гусев 2019-02-04T20:20:00+02:00 Экономика Количество избирателей в Украине уменьшилось на 224 тысячи человек

Общество

9 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов украинские военнослужащие не пострадали, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

20 тысяч родителей выплатили свой долг по алиментам с момента принятия закона о защите прав детей. Это 12% от общего количества.

В 89 общеобразовательных школах в Киеве из-за распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей полностью приостановлен образовательный процесс, по-классово – еще в 17. Об этом сообщили в КГГА,

14397 больных гриппом и ОРВИ было зарегистрировано за прошедшую неделю в столице (за предыдущую неделю заболели 13967 чел.), что соответствует росту заболеваемости на 3,1%. По официальным данным, такой рост произошел за счет детей, их заболело – 8951 (рост на 9,1% по сравнению с неделей до этого), взрослых – 5446 человек (снижение на 5,5%). В структуре заболеваемости дети составляют 62,2%, а на предыдущей неделе – 58,8%.

15095 человек заболели в январе корью в Украине (6364 взрослых и 8731 ребенок). В течение 5-й недели 2019 года корью заболели 3379 человек – 1499 взрослых и 1880 детей.

Не менее 204 приходов на сегодняшний день перешли в Православную церковь Украины из бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата.

Уменьшилось на 224 тысячи человек до 35 млн 602 тысяч за 2018 год количество избирателей в Украине. В сравнении с 2010 годом количество избирателей сократилось на 1 млн 365 тысяч человек.

258 препаратов вошли в новый перечень препаратов программы "Доступные лекарства". Из них 64 являются бесплатными для пациентов, другие – с небольшой доплатой.

Экономика

Укрепил на 15 копеек до 27,42 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 5 февраля по сравнению с предыдущим банковским днем, 4 февраля.

179 млрд грн, или 6,1 млрд долларов Украине предстоит в 2019 году заплатить внешним кредиторам в счет погашения и обслуживания долга.

Все 30 локомотивов General Electric, на которые был заключен контракт, получила "Укрзализныця". Последние пять локомотивов прибыли 1 февраля.

Снизились на 35,7% с начала стартовавшего 7 ноября 2018 года сезона отбора газа из подземных хранилищ по 2 февраля 2019 года запасы в них – до 11,53 млрд кубометров. Об этом свидетельствуют данные "Укртрансгаза". Год назад на эту дату в хранилищах было 12,350 млрд кубометров, два года назад –9,709 млрд.

Министерство финансов перенесло на февраль запланированные в январе займы под гарантии Всемирного банка в сумме 17,6 млрд грн.

На сумму, эквивалентную 41,7 млрд грн в целом в январе Минфин разместил облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), в том числе в национальной валюте на 24,4 млрд грн, в иностранной валюте – 587,4 млн долл. и 33,3 млн евро.

Увеличилось на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство подсолнечного масла в Украине с начала 2018-2019 маркетингового года (МГ, сентябрь 2018 – август 2019), и составило 1,99 млн тонн, сообщило агентство "Украгроконсалт".

54,49 млрд грн составили доходы государственного бюджета Украины в январе 2019 года, что не только на 6,56 млрд грн (10,8%) ниже планового показателя, но и на 0,7 млрд грн (1,3%) уступает доходам за январь 2018 года.

Превысили на 13,2% налоговые поступления за первый месяц этого года показатель января 2018 года и составили 39,62 млрд грн. При этом возмещение НДС выросло по отношению к январю прошлого года сразу на 64,2%, или на 7,7 млрд грн – до рекордных 19,71 млрд грн. В результате сальдо налоговых поступлений составило 19,91 млрд грн, что на 13,4% хуже показателя января-2018 и на 27,8% – плана.

Упали на 10,4% таможенные поступления за первый месяц этого года в годовом измерении, составив 22,52 млрд грн, или 88,2% от плана.

Мир

Латвия и Бельгия лидируют по числу новых очагов африканской чумы свиней (АЧС) в январе. По данным Всемирной организации охраны здоровья животных, в Латвии в первый месяц года появилось 70 новых очагов АЧС, в Бельгии – 63. В Румынии АЧС регистрировали 39 раз, в Китае – 4, в Украине – три раза.

Убыток в 20 млн евро получил в III квартале крупнейший лоукостер Европы – ирландская Ryanair. Квартальная выручка компании выросла на 9%, до 1,53 млрд евро, пассажироперевозки – на 8%, до 32,7 млн пассажиров при сохранении высокой – 96% – загрузки. Причиной убытка компания называет "неожиданно низкие" тарифы на авиаперевозки. Компания ожидает, что низкие тарифы сохранятся весь 2019 год.

10 главных угроз в 2019 году назвала Всемирная организация здравоохранения. Одной из главных опасностей 2019-го эксперты организации называют пандемию гриппа. Еще одна опасность — отказ от вакцинации. В ВОЗ отмечают, что это может свести на нет прогресс в борьбе с болезнями, которые удалось победить за счет вакцин.

Дефицит в размере 24,7 млрд евро может сформироваться в бюджете Германии к 2023 году, заявил министр финансов страны. Он связывает это с растущими госрасходами, а также ожидаемым сокращением налоговых сборов, которое может составить около 5 млрд евро в год. Расчеты министра учитывают также полное расходование 35,2 млрд евро, отложенных на финансирование содержания беженцев в ФРГ. В последние годы средства из этого фонда не использовались, поскольку правительству удавалось покрывать затраты на беженцев из текущего бюджета.

Представители шести стран ЕС заявили в понедельник, 4 февраля, что считают оппозиционного лидера Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. С такими заявлениями Франция, Швеция, Великобритания, Испания, Австрия и Латвия выступили в понедельник после того, как нынешний глава государства Мадуро отказался провести досрочные выборы президента.

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АВТОР: Сергей Гусев Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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