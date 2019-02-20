Задолженность по зарплатам не уменьшается, госбюджет-2018 не выполнен как по доходам, так и по расходам: итоги дня

По данным опроса, большинство украинцев не доверяют ни власти, ни судам, ни новым антикоррупционным органам

Задолженность по зарплатам не уменьшается, госбюджет-2018 не выполнен как по доходам, так и по расходам: итоги дня Сергей Гусев 2019-02-20T21:01:00+02:00 Экономика По данным опроса, большинство украинцев не доверяют ни власти, ни судам, ни новым антикоррупционным органам

Общество

16 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов трое украинских военнослужащих были ранены, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Подавляющее большинство граждан Украины не доверяют ни власти, ни судам, ни новым антикоррупционным органам. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Центра Разумкова. В пятерке лидеров, которым больше всего не доверяют украинцы, оказались государственный аппарат/чиновники (им не доверяют 83%), Верховная Рада (82%), судебная система (78%), политические партии (77%), правительство и коммерческие банки (по 75%). Также высокий уровень недоверия имеют Президент (71%), прокуратура (70%), Нацбанк (68%), Верховный суд (65%), САП (65%), НАБУ (64%), Нацагентство по предупреждению коррупции (64 %). Доверие чаще всего высказывают волонтерским организациям (67% опрошенных), вооруженным силам (62%), Госслужбе по чрезвычайным ситуациям (61%), церкви (61%), добровольческим батальонам (57%).

Заболели 198,9 тысячи человек гриппом и ОРВИ с 11 до 17 февраля в Украине. Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава. Всего с начала эпидемического сезона грипп унес жизни 33 украинцев, в том числе пятерых детей.

Измаильский отряд морской охраны Государственной пограничной службы создал Кабинет министров. Целью создания отряда названы противодействие угрозам в сфере пограничной безопасности, повышение эффективности выполнения задач по обеспечению режима судоходства, контроль над плаванием и пребыванием украинских и иностранных невоенных судов в украинской части реки Дунай.

17512,4 тыс. грн выделил Кабинет министров для предоставления разовой денежной помощи членам семей 10 погибших и 13 получившим инвалидность во время участия в АТО военнослужащим.

"Укрзализныця" договорилось с железной дорогой Словакии о запуске с июня 2019 года нового железнодорожного маршрута Кошице – Чоп – Мукачево с колеей 1435 мм. Тестовый рейс по этому маршруту будет запущен 2 апреля. Поезда будут формироваться в Словакии, время в пути – около четырех часов.

Превышает 2,6 млрд грн в настоящее время задолженность предприятий по выплате заработных плат своим работникам. При этом основными должниками по заработной плате по-прежнему остаются экономически активные предприятия. Крупнейшим должником по выплате зарплат является государственный концерн "Укроборонпром", объединяющий главные оборонно-промышленные предприятия страны, который задолжал своим работникам около 400 млн грн зарплаты.

Экономика

Укрепил на 9 копеек до 27,09 гривень за доллар национальную валюту Национальный банк на 21 февраля по сравнению с предыдущим банковским днем, 20 февраля.

Выполнил на 98% Минфин план по доходам по результатам 2018 года. Причина – недобор основных налогов, который составил 18,5 млрд грн. За последние пять лет выполнить план удалось лишь в 2015 году.

4,7%, или 48,3 млрд грн, в 2018 году Минфин не профинансировал расходов из запланированных 1034,1 млрд грн, бюджет выполнен на 95,3%. Это самый высокий уровень невыполнения расходов за последние четыре года. Большим он был в кризисном 2014 году, когда государство не профинансировало 6,7% от запланированных расходов.

Около 131 млрд грн в течение 2018 года было возмещено налога на добавленную стоимость. В 2017 году бизнесу было возвращено около 120 млрд грн НДС.

Составило 124 тыс. на 19 февраля количество оформленных по льготным ставкам автомобилей с иностранной регистрацией, за что их собственники уплатили в бюджет 7,6 млрд грн, сообщил заместитель министра финансов Сергей Верланов. Действие льготных условий для растаможивания продлится до 22 февраля, после чего собственники таких авто будут платить за оформление полную ставку акциза. С мая этого года вступают в силу жесткие финансовые санкции, которые предусматривают, в том числе, и конфискацию транспортного средства.

Кредит на 12,5 млн евро предоставит Международная финансовая корпорация (IFC) Мариуполю на закупку 64 больших автобусов, реконструкцию городского автобусного депо, обновление ремонтного оборудования и развитие управления транспортной инфраструктурой города.

Выросли до 26 млрд с 23 млрд грн годом ранее вложения местных бюджетов в депозиты государственных банков в 2018 году, сообщила глава Государственной казначейской службы Татьяна Слюз. По ее словам, некоторые города направляли на банковские депозиты даже полученные субвенции из госбюджета и суммы превышения поступлений таможенных платежей, которые должны направляться на строительство дорог.

Получила 112,5 млн грн Государственная казначейская служба в качестве взносов от 44 зарегистрированных кандидатов в президенты Украины на предстоящих выборах. После первого тура выборов Госказначейство зачислит средства от 42 кандидатов в общий фонд госбюджета, а кандидатам, вышедшим во второй тур, вернут их средства.

Выявила 25 179 работников допущенных к работе без надлежащего оформления трудовых отношений, в 2018 году Государственная службы по вопросам труда (Гоструда), в результате чего наложила на работодателей штрафы на сумму около 1,7 млрд грн.

536 млн грн и 116 млн долл. Министерство финансов привлекло в государственный бюджет на плановом аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Гривневые средства привлечены в результате продажи облигаций сроками обращения 112, 168, 343 и 1050 дней со средневзвешенной доходностью 19,5, 19, 18,5, и 17,25% годовых. Средства в долларах привлечены на 29, 119 и 518 дней с доходностью 6,25, 6,5 и 7,25%.

Мир

Сократила на 11,9% Беларусь в 2018 году поставки нефтепродуктов в Украину – до 3,16 млн тонн, однако стоимость экспорта увеличилась на 15% – до 2,09 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета Беларуси.

В прошлом году в Украину стали чаще посещать туристы из стран западной Европы, США и Китая, Японии и Индии. В частности: из Испании – на 68%, Великобритании – 47,3%, Литвы – 23,4%, Италии – 15,4%, Германии – 13,3%, Франции – 9,2%, а также Индии – на 57,4%, Китая – на 38,8%, Японии – на 38,3%, Израиля – на 21,7% и США – на 19%.

При рассмотрении 171 судебного дела в США упоминались за последние 15 лет смайлы или эмодзи. Сначала чаще всего эмодзи встречались в эпизодах с преступлениями сексуального характера. Позже их стали упоминать при рассмотрении совершенно разных дел: от ограблений до убийств.

175 млн евро такой рекордный в истории Ирландии джекпот сорван в лотерее EuroMillions.

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АВТОР: Сергей Гусев Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.