Задолженности по зарплатам уменьшаются: итоги дня

95 млн грн задолженности по зарплатам взыскано за 2 месяца этого года органами государственной исполнительной службы с работодателей

Задолженности по зарплатам уменьшаются: итоги дня Андрей Гусев 2019-03-06T21:25:00+02:00 Экономика 95 млн грн задолженности по зарплатам взыскано за 2 месяца этого года органами государственной исполнительной службы с работодателей

Общество

7 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов двое украинских военнослужащих были ранены, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Еще 19 официальных наблюдателей Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 5 марта на выборах президента Украины. Общее количество наблюдателей от международных организаций и иностранных государств составляет уже 418 человек.

95 млн грн задолженности по зарплатам взыскано за 2 месяца этого года органами государственной исполнительной службы с работодателей, задолженность полностью погашена 13273 работникам. Об этом сообщила заместитель Министра юстиции Светлана Глущенко. 460 млн грн было взыскано с работодателей в 2018 году.

Почти 40% украинцев хотели бы иметь собственное дело и еще 10% уже являются владельцами своего бизнеса, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг". В то же время, половина опрошенных не выражают таких стремлений, а в июне 2018 года таких было существенно меньше – 41%. При этом роль государства в развитии экономики большинство опрошенных (64%) прежде всего видят в обеспечении равенства доходов и социальной справедливости, а не установлении свободы развития и честных правил конкуренции. За последний тезис выступают 27% респондентов. При этом количество сторонников социального равенства заметно увеличилось с июня прошлого года, когда оно составляло 48%.

Увеличили на 12,3% в годовом выражении страховые компании – члены Моторного (транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ) в январе сбор страховых платежей по полисам обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО) – до 318,838 млн грн. При этом количество договоров ОСАГО в январе сократилось на 0,05% – до 512,688 млн. Общий объем выплаченных страховых возмещений по внутренним договорам страхования увеличился на 6% – до 190,9 млн грн. В том числе 34,8 млн грн выплачено с использованием "европротокола", что на 31% больше, чем за январь 2018 года.

Выросли до 10,64 грн/л по состоянию на 6 марта средние цены на сжиженный газ в Украине. Ряд сетей АЗС с 5 по 6 марта повысили цены на сжиженный газ на 10-60 коп. за литр. В октябре 2018 года цена на автогаз на АЗС в Украине достигла рекордных 16,99 грн за литр. Тогда причинами роста были рост международных котировок, а также дефицит импортных поставок.

Объявила 39 победителей Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) среди кандидатов в Высший антикоррупционный суд (ВАС). Среди них – 22 судьи, 13 адвокатов и 4 ученых. 27 человек станут судьями Высшего антикоррупционного суда, 12 – судьями апелляционной палаты.

4 марта среднесуточная температура воздуха в Киеве достигла +5,4° что свидетельствует о приходе метеорологической весны. Об этом сообщила в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. Метеорологическая весна в этом году пришла на неделю раньше климатической нормы.

Реконструируют 189 светофорных объектов в 2019-2022 годах во всех районах Киева. На балансе коммунального предприятия "Центр организации дорожного движения" находятся 646 светофорных объектов

Экономика

Укрепил на 28 копеек до 26,48 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 7 марта по сравнению с предыдущим банковским днем, 6 марта.

Понизил на 0,43% Национальный банк на 6 марта года по сравнению с предыдущим банковским днем курс золота – до 343,8 тыс. гривен за 10 тройских унций

Сократились на 2,9% в феврале международные резервы, до 20,2 млрд долл. Резервы расходовались на выполнение обязательств Украины по государственному долгу – платежи по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте составили 1285 млн долларов (в эквиваленте). Эти расходы были частично компенсированы поступлениями от размещения ОВГЗ в иностранной валюте, которые составили 302,7 млн долларов. Также чистая покупка валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке обеспечила пополнение резервов на 326,5 млн долларов.

Увеличилась на 2,8% добыча природного газа в Украине в январе-феврале по сравнению с аналогичным периодом 2018 года – до 3 млрд 459,6 млн куб. м, свидетельствуют данные Укртрансгаза.

Составил 5,69 млрд грн объем продажи облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) на традиционных первичных аукционах во вторник, 5 марта, что на 20,2% выше показателя недельной давности, тогда как ставки доходности остались прежними. Этого удалось добиться преимущественно за счет увеличения продаж 3-месячных гривневых бумаг в 2,7 раза – до 1,737 млрд грн и реализации 7-ми и 9-месячных гривневых бумаг на 2,71 млрд грн, на которые в прошлый вторник спрос отсутствовал. Помимо того, объем продажи 2-летних бумаг вырос в 2,7 раза – до 679,3 млн грн.

Увеличили на 8,5% в феврале в годовом выражении крупные налогоплательщики отчисления в госбюджет – до 23 млрд гривен. В общем, доля налоговых платежей от крупного бизнеса по результатам февраля составила 52,9% от общих поступлений в государственный бюджет.

Составил 526 млн долл. импорт плодов и орехов в Украину в 2018 году, что на 10% больше, чем в предыдущем году, сообщили в Национальном научном центре "Институт аграрной экономики". Основным поставщиком этой группы продукции в прошлом году стала Турция, из которой было импортировано 239 тыс. тонн фруктов, против 189 тыс. тонн в 2017 году. Доля Турции в общей структуре импорта плодов и ягод составила 29,6%.

32,8 млрд грн Возмещено за два месяца 2019 плательщикам НДС. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года сумма возмещения выросла на 39,1%.

Мир

1 млн 200 тыс. евро выделит правительство Чехии на модернизацию образовательной системы Украины. Средства будут предоставляться равными частями – по 400 тыс. евро – в течение трех лет (2019-2021) и распределяться между тремя основным направлениям: техническая поддержка органам власти Украины в реформе образовательной системы, межуниверситетское сотрудничество, помощь учебным заведениям, которые имеют внутренне перемещенных студентов и преподавателей.

Два корабля военно-морских сил Турции зашли в Одесский порт с дружеским визитом. Этот визит проходит в рамках ежегодных учений ВМС Турции ". В ходе маневров 67 турецких боевых кораблей с 6 по 8 марта посетят 40 иностранных портов в Мраморном, Эгейском и Черном морях, в том числе посетят порты РФ.

На 3,3% вместо ранее ожидавшихся 3,5% Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ожидает роста мировой экономики в 2019 году. Подъем замедлится с 3,6%, отмеченных в 2018. Пересмотр прогнозов связан с сохранением основных рисков и более значительным ослаблением роста в Европе.

Греция разместила 10-летние облигации на 2,5 млрд евро — это первый выпуск таких бумаг за последние девять лет. Бумаги были размещены под 3,9% годовых, спрос на них превысил 11,8 млрд евро. В последние два года Греция размещала пяти- и семилетние облигации.

Отпустят под залог бывшего президента Южной Кореи в 2008-2013 годах, осужденного на 15 лет лишения свободы за коррупцию. Залог составит около 886 тыс. долларов при условии, что бывший президент будет проживать по месту регистрации и общаться только с близкими родственниками и законными представителями. Экс-президента приговорили к 15 годам тюрьмы в октябре 2018 года. Суд признал его виновным в растрате 21,7 млн долларов, получении взяток и других преступлениях, которые были совершены в годы его президентства. Бывшего главу государства также обязали выплатить штраф в 11,5 млн долларов.

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АВТОР: Андрей Гусев Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.