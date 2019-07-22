Захват британского танкера: СМИ анонсировали экономические санкции против Ирана

Великобритания проводит заседание чрезвычайного правительственного комитета Cobra

Фото: AFP

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант планирует 22 июля объявить о пакете санкций по отношению к Ирану за захват британского нефтяного танкера. Об этом сообщило издание The Telegraph.

По данным издания, британская сторона планирует подготовить пакет дипломатических и экономических санкций, включая возможное замораживание активов Ирана. Также Великобритания планирует настаивать на возобновлении санкций Европейского Союза и Организации Объединенных Наций, которые в 2016 году были отменены в рамках сделки по ядерной программе Ирана.

О решении планируют объявить по итогам заседания чрезвычайного правительственного комитета Cobra.

Напомним, 19 июля Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом. Судно отконвоировано в порт Бандар-Аббас в иранской провинции Хормозган.

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Причиной задержания танкера иранская сторона назвала необходимость проведения расследования факта столкновения танкера с рыболовецким судном.

Напомним, также 13 июня в Оманском заливе были атакованы два нефтеналивных судна: принадлежащий норвежской компании Front Altair, а также японский Kokuka Courageous.

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