Захват британского танкера: СМИ анонсировали экономические санкции против Ирана
Великобритания проводит заседание чрезвычайного правительственного комитета Cobra
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант планирует 22 июля объявить о пакете санкций по отношению к Ирану за захват британского нефтяного танкера. Об этом сообщило издание The Telegraph.
По данным издания, британская сторона планирует подготовить пакет дипломатических и экономических санкций, включая возможное замораживание активов Ирана. Также Великобритания планирует настаивать на возобновлении санкций Европейского Союза и Организации Объединенных Наций, которые в 2016 году были отменены в рамках сделки по ядерной программе Ирана.
О решении планируют объявить по итогам заседания чрезвычайного правительственного комитета Cobra.
Напомним, 19 июля Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом. Судно отконвоировано в порт Бандар-Аббас в иранской провинции Хормозган.
Причиной задержания танкера иранская сторона назвала необходимость проведения расследования факта столкновения танкера с рыболовецким судном.
Напомним, также 13 июня в Оманском заливе были атакованы два нефтеналивных судна: принадлежащий норвежской компании Front Altair, а также японский Kokuka Courageous.
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