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Закачка и отбор газа из украинских хранилищ: обнародованы итоги

Вчера, 13:10

"Укртрансгаз" подвел итоги работы ГТС за семь месяцев 2019 года

Фото: "Укртрансгаз"

Фото: "Укртрансгаз"

Украина в январе-июле 2019 года закачала 7,2 млрд куб. м газа в подземные хранилища газа (ПХГ), что на 33% больше, чем в течение аналогичного периода прошлого года, а отбор газа уменьшился на 29% – до 5,1 млрд куб. м газа.

Об этом сегодня, 9 августа, информирует пресс-служба "Укртрансгаза", сообщившая также об итогах импорта и транзита топлива за семь месяцев.

"По состоянию на 1 августа 2019 года в ПХГ Украины было накоплено 15,9 млрд куб. м голубого топлива. Это больше на 24%, чем год назад", – сказано в сообщении.

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При этом, по данным "Укртрансгаза", поступление природного газа в ГТС с газодобывающих предприятий Украины с начала года и по состоянию на 1 августа увеличилось на 2% – до 12,2 млрд куб. м.

Чтобы увеличить изображение, нажмите на него. Данные: "Укртрансгаз"

Чтобы увеличить изображение, нажмите на него. Данные: "Укртрансгаз"

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Новости "Сегодня" сообщали, что Украина начала сезон закачки природного газа в начале апреля. О том, что для прохождения следующего отопительного сезона Украине нужно накопить 20 млрд куб. м газа, ранее сообщил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев. 

Контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка, если с 2020 года Украина лишится статуса транзитера российского газа в Европу, страна потеряет 3 млрд долларов доходов, а также геополитический статус. 

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Источник: Сегодня

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