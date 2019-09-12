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Закон №1210 затормозит развитие украинской экономики как минимум на 2% — эксперт Савченко

12 сентября, 15:06

По его словам, если закон примут, больше всего пострадают горно-обогатительные предприятия и металлургический сектор

/ Фото: пресс-центр НБУ

Налоговые новации, заложенные в законопроекте №1210, затормозят развитие украинской экономики как минимум на 2%.

Об этом заявил в эфире "24 канала" экономический эксперт Александр Савченко.

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"Если этот закон примут, то больше всего пострадают горно-обогатительные предприятия и металлургический сектор. Из-за существенного роста рентных платежей и увеличения налогового давления инвесторам не выгодно будет вкладывать деньги в модернизацию производственных мощностей и развитие предприятий. Ведь продукция станет неконкурентоспособной, – отметил эксперт.

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Как сообщалось ранее, международная аудиторская компания PWC провела исследование, согласно которому, изменения в Налоговый кодекс, заложенные в законопроекте №1210, сделают рентные платежи в соотношении к коммерческой прибыли предприятий почти в 10 раз больше, чем в России, а также станут выше, чем в Австралии, Бразилии и Китае. Это похоронит украинскую добывающую отрасль и уничтожит горно-металлургический комплекс страны.

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