Закон о рынке земли: аграрный комитет Рады принял важное решение

Все 4018 поправок к законопроекту будут рассматриваться в сессионном зале

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Комитет по вопросам аграрной и земельной политики проголосовал рекомендовать Верховной Раде Украины принять в целом законопроект №2178-10 об открытии рынка сельскохозяйственных земель в Украине. Об этом во время заседания комитета по вопросам аграрной и земельной политики сообщил председатель комитета Николай Сольский, передает УНН.

"Рекомендовать ВРУ принять законопроект о некоторых законодательных актах Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения 2178-10 во втором чтении и в целом как закон Украины, в редакции согласно поправкам и предложениям, указанным председателем подкомитета", – сказал Сольский.

Соответствующее решение поддержали 19 членов комитета, 1 проголосовал против, а 3 – воздержались.

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Также парламентский комитет по вопросам аграрной и земельной политики отменил дополнительные заседания комитета для рассмотрения этого вопроса.

Соответствующее решение поддержали 22 народных депутата. Заседание объявили закрытым, а все 4018 поправок к законопроекту будут рассматриваться в сессионном зале.

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Добавим, заседания комитета, по поручению председателя ВРУ Дмитрия Разумкова, должны были состояться еще 2, 3, 6, 8, 9, 10 января 2020 года.

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде подписали меморандум о рынке земли.

Напомним, в середине ноября депутаты Верховной Рады в первом чтении одобрили проект закона, который разрешает продажу земель сельхозназначения. Это голосование дало старт земельной реформе, в рамках которой планируют навести порядок в кадастрах, свести все реестры, упорядочить земельные отношения и дать возможность распоряжаться своей землей ее собственникам.

При этом накануне рассмотрения в Верховной Раде законопроекта о рынке земли президент Владимир Зеленский сделал срочное заявление о собственности украинцев на землю. Он заявил, что иностранцы не смогут покупать украинскую землю без референдума. По его словам, после запуска рынка земли право продавать и покупать землю будут иметь только украинские граждане и украинские компании. Соответствующие правки планируют внести в законопроект при его подготовке ко второму чтению.

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