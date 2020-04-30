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Закон о рынке земли официально опубликовали

30 апреля, 13:05

Ксения Капустинская

Первые два года покупать участки смогут только граждане Украины

Сегодня, 30 апреля, в официальной прессе обнародован закон о рынке земли, который ранее подписал президент Владимир Зеленский. Документ опубликован в издании "Голос Украины".

Закон вступает в силу с 1 июля 2021 года. С этой даты в Украине фактически снимается мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

При этом до 1 января 2024 года покупать участки смогут только граждане Украины, причем не больше 100 га в одни руки. После этой даты землю разрешат продавать компаниям, владельцами которых также являются исключительно украинцы. Для них лимит "в одни руки" составит 10 тыс. га. Вопрос продажи с/х земли иностранцам будет решаться отдельно – на референдуме.

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Закон в целом запрещает продажу государственных и коммунальных земель, а также участков вблизи государственной границы Украины. Читайте подробнее о рынке земли на сайте "Сегодня" и узнавайте, кто сможет покупать земельные участки.

Эксперты полагают, что закон обеспечит полноценную реализацию права частной собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения для украинцев, он будет способствовать значительному расширению инвестиционных возможностей в аграрном секторе. Кроме того, принятие закона о рынке земли было одним из условий сотрудничества Украины с Международным валютным фондом (МВФ).

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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Источник: Сегодня

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