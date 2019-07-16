Закон о языке вступил в силу, а украинцы едут отдыхать в Грузию и на Мальдивы: итоги дня

Доллар в Украине заметно вырос в цене





Общество

17 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб, трое были ранены, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

Конституционный суд признал конституционным закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики" (закон о декоммунизации). Информация пока не обнародована официально, об этом сообщают СМИ. По словам источников, суд пришел к заключению, что пропаганда коммунистического режима является попыткой оправдать тоталитаризм и отрицанием конституционных принципов и демократических ценностей, а также является реальной угрозой для современной украинской государственности.

16 июля вступил в силу "языковый" закон он устанавливает, что единственным государственным (официальным) языком в стране является украинский – и он обязателен для органов государственной власти и общественных сфер на всей территории государства.

В период проведения в стране внеочередных выборов в Верховную Раду подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям перешли на усиленный режим несения службы.

НАПК выявило нарушения в 53 отчетах политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за I квартал 2019 года.

Решил заменить 12 послов за границей президент Владимир Зеленский из-за того, что они занимают свои должности значительно больший срок, чем традиционный для украинской дипломатии (в среднем 4-5 лет).

Украина вошла в ТОП-5 стран, откуда в Грузию прибывает наибольшее количество туристов, и первое место среди стран, которые не имеют общей границы с Грузией. В прошлом году в Грузии побывало 170 тысяч украинских туристов.

9722 украинских туристов в 2018 году отдохнули на Мальдивах, что позволило Украине войти в ТОП-20 стран Европы, туристы из которых больше всего посещают эту страну. Рост турпотока из Украины по итогам прошлого года в сравнении с 2017 годом составил 17,6%. С января по май 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, украинских туристов на Мальдивах было больше на 8,3%.

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233 тысяч 347 украинцев изменили место голосования для участия во внеочередных парламентских выборах. Из них 2166 человек – из оккупированного Крыма, 35780 – из Донецкой области и 17370 – из Луганской.

Экономика

Ослабил на 12 копеек до 25,86 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 17 июля по сравнению с предыдущим банковским днем, 16 июля.

Авиакомпания Wizz Air отменила часть рейсов из Киева с 3 по 20 августа 2019 года из-за задержки с поставкой самолетов. Общий объем сокращенных рейсов составит 24 в неделю.

ГФС приняла 179 решений о предоставлении плательщикам рассрочки НДС при ввозе на таможенную территорию Украины оборудования для собственного производства. Всего по состоянию на 1 июля плательщиками в таможни подано 313 заявлений о предоставлении рассрочки по уплате НДС. Рассмотрено 307 заявлений, из которых по 80 выданы отказы из-за несоблюдения обязательных требований. 48 заявлений отозваны самими плательщиками.

Украина продлила на 2020 год действие запрета на поставку в страну значительного перечня российских товаров, впервые введенного в конце 2015 года в качестве ответных мер на ограничительные меры со стороны Российской Федерации.

58,6 млрд грн налогов и дивидендов группа "Нафтогаз Украины" в январе-июне уплатила в государственный бюджет. Это составило 15,9% общих доходов госбюджета за шесть месяцев. НАК "Нафтогаз Украины" и входящие в нее компании в 2018 году уплатили 137,8 млрд грн налогов и дивидендов, что на 27,2% больше, чем в 2017 году.

Получила регистрацию как юридическое лицо Государственная таможенная служба Украины. Следующими этапами в создании новой таможни станут утверждение структуры и штатного расписания, создание территориальных органов, перевод работников в новую службу. После этого Кабинет министров сможет принять распоряжение о возложении обязанностей на новую службу.

Увеличился на 19% экспорт продукции украинского агропромышленного комплекса в январе-июне по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 10,2 млрд долларов, сообщили в ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса". При этом импорт агропропродукции увеличился на 9% и составил 2,7 млрд долларов.

Составил 2,63 млрд долларов дефицит внешней торговли товарами Украины за январь-май, что на 27,4% больше дефицита за аналогичный период прошлого года. Экспорт товаров за этот период вырос на 7,4% – до 20,9 млрд долл., импорт – на 9,3%, до 23,53 млрд долл.

Мир

Апелляционный суд Амстердама не смог разрешить спор о "скифском золоте" и запросил дополнительную информацию у сторон. Окончательное решение суд может вынести через 6-9 месяцев.

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Достигала максимального значения за последние пять лет стоимость железной руды на мировых биржах в ходе торгов 16 июля. Причина роста – высокий спрос на сырье и уменьшение запасов сталелитейных заводов.

820 млн человек в мире сталкивались в прошлом году с проблемой голода и недоедания, свидетельствуют данные ООН. В 2017 году таких было 811 млн человек. Примерно каждый девятый человек в мире страдает сегодня от голода. С 2016 года число людей, которые страдают в мире от голода, постоянно растет.

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