Закон о земле: сколько времени уйдет у Рады на все поправки

В следующий раз к "земельному вопросу" депутаты вернутся только 18 февраля.

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Если народные депутаты продолжат рассматривать законопроект об открытии рынка земли в таком же темпе, как в пятницу, для вынесения решения по всем поправкам им потребуется еще не одна неделя.

Как известно, 7 февраля Верховная Рада продолжала рассматривать поправки, поданные народными депутатами к законопроекту №2178-10, которым предлагается открыть рынок земли. Рассматривать законопроект во втором чтении парламент начал 6 февраля.

Ко второму чтению к небольшому документу было подано 4018 поправок.

В первый день рассмотрения "земельного закона", 6 февраля народные депутаты голосовали за поправки к нему в течение 4 часов – с 13:30 до 14:00 и с 16:00 до 19:30. За это время было рассмотрено 184 правки из 4018. Таким образом, скорость работы Верховной Рады составляла 46 правок в час. При таком темпе работы для рассмотрения всех 4018 поправок парламенту потребовалось бы еще 83 часа.

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В пятницу, 7 февраля, депутаты успели рассмотреть поправки с №185 до №216 – то есть всего 32. Ни одна из этих поправок не была поддержана аграрным комитетом ВР. И во время голосования в зале ни одна поправка не набрала достаточного количества голосов "за".

Если парламент будет и дальше работать с такой же скоростью, как в пятницу, – 32 поправки в час, – на проработку всего документа ему понадобится 119 часов рабочего времени.

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В следующий раз к "земельному вопросу" депутаты вернутся только 18 февраля.

Ранее сайт "Сегодня" выяснил, что успело поменяться в законопроекте к 6 февраля.

Также мы писали о том, что правительство пытается договориться с банками насчет выдачи доступных кредитов под покупку земли в рамках земельной реформы.

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