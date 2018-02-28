Закон об Антикоррупционном суде: Порошенко объяснил позицию Украины

Президент заявил, что не позволит кому бы то ни было диктовать Украине условия проведения реформ

Транши Международного валютного фонда (МВФ) поступают в Украину тогда, когда Украина выполняет соответствующим меморандум. При этом, как отметил на пресс-конференции президент Украины Петр Порошенко, все меморандумы с Фондом "во все времена писались в Украине – подписи МВФ там нет".

"Обязанности президента в этом – воспользоваться правом вето, когда будут приниматься законы, выходящие за рамки договоренностей. Я не привлечен к переговорному процессу с МВФ, но у меня часто проходят встречи с нашими большими друзьями Кристин Лагард и Девидом Липтоном", – объяснил президент.

Вместе с тем он заявил, что не позволит, чтобы "кто-то что-то "диктовал" Украине, и решения должны находиться путем достижения компромисса.

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По словам Порошенко, в вопросе принятия закона об Антикоррупционном суде, что является одним из пунктов меморандума с МВФ, президент выполнил свои обязанности, и дальше дело за депутатами.

"Закон об Антикоррупционном суде должен быть принят. Это нужно не для МВФ и не ради денег, а чтобы завершить борьбу с коррупцией", – отметил Порошенко.

Как сообщалось, неделей ранее Международный валютный фонд и Украина не достигли окончательной договоренности по вопросам закона об Антикоррупционном суде и реформы энергорынка.

Отметим, мы писали о том, что, по мнению экспертов, Украина в любом случае выполнит все обязательства перед МВФ, поскольку без международных кредитов рискует растерять все экономические достижения последних лет и получить новый кризис, граничащий с дефолтом.

Вместе с тем председатель Верховной Рады Андрей Парубий допускает, что законопроект о создании Антикоррупционного суда может быть принят уже на текущей пленарной неделе.