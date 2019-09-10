Закон об импичменте президента, увольнение Болтона, укрепление гривни: итоги дня

Украинцы выступают за право продажи земли, а потребительские цены в августе по сравнению с июлем снизились

Общество

13 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военнослужащий был ранен, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

10 сентября освобожденные из российского плена Олег Сенцов и Александр Кольченко дали первую пресс-конференцию.

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50,4% украинцев считают, что человек, у которого в собственности есть земля, должен иметь право ее продать. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Демократические инициативы" им.Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова. При этом среди тех, кто владеет землей, за возможность ее продавать выступает 55,6%, а среди тех, у кого нет земли – 45,6%.

Законопроект об импичменте президента принят во втором чтении и в целом, несмотря на возражения ряда депутатов.

Антикоррупционный суд будет заниматься только делами САП и НАБУ – соответствующий законопроект принят в первом чтении. Он призван предотвратить перегрузку ВАСУ огромным количеством дел.

Монета 25 копеек будет выводиться из оборота постепенно, а монеты 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платежным средством с 1 октября 2019 года. Но их можно будет без ограничений и бесплатно обменять на монеты других номиналов и банкноты в течение трех лет.

8500 грн – за роды, 19500 грн – за лечение инсульта, 15800 грн – за лечение инфаркта – столько планирует платить Национальная служба здоровья медучреждениям по программе медицинских гарантий в 2020 году.

Омбудсмен по образованию и его офис начнут полноценную работу в начале ноября, планируются их ежемесячные встречи с министром образования и науки Анной Новосад.

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Экономика

Укрепил на 15 копеек до 24,88 грн за доллар национальную валюту Национальный банк на 11 сентября по сравнению с предыдущим банковским днем, 10 сентября.

Снизились на 0,3% потребительские цены в августе после падения в июле на 0,6%. Об этом сообщила Государственная служба статистики. В годовом измерении инфляция по итогам августа снизилась до 9% с 9,1% по итогам июля. С начала года потребительские цены в Украине выросли на 2,7%,

Было собрано 668 автомобилей в августе на украинских заводах, что на 42% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Об этом сообщила ассоциация "Укравтопром". Практически весь результат был обеспечен крупноузловой сборкой автомобилей марки Skoda на заводе "Еврокар", где собрали 553 машины, что треть больше, чем в августе 2018. Выпуск коммерческих автомобилей увеличился с 1 шт до 34. В августе коммерческие автомобили производили Черкасский автобус и ЗАЗ, изготовив 26 шт и 8 шт соответственно.

Выросло на 45%, до 81 шт. августовское производство автобусов, согласно данным "Укравтопрома". Больше всего автобусов, как и в августе прошлого года, изготовил "Черкасский автобус" (35 шт). Далее идут корпорация "Богдан" (19 автобусов), Черниговский автозавод (16 автобусов), Часовоярский завод (6 шт) и ЗАЗ (5 автобусов).

Произведено 4230 автотранспортных средств в Украине за восемь месяцев текущего года, что на 7% меньше в годовом измерении, сообщил "Укравтопром". Всего было произведено 3619 легковых автомобилей (-7,5%), 80 коммерческих авто (-30%) и 531 автобус (+3%).

Украина презентовала в Брюсселе Европейской комиссии новую модель отделения оператора газотранспортной системы (ГТС) страны.

Национальный банк отменил ежемесячный лимит в 5 млн евро на репатриацию средств от продажи ценных бумаг, корпоративных прав, а также средств, полученных в результате уменьшения уставных капиталов юридических лиц и выхода из хозяйственных обществ иностранных инвесторов.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс об уменьшении давления на бизнес.

Выплаты 1,9 млн вкладчикам совершил Фонд гарантирования вкладов физических лиц за время своего существования, с 2012 года – выплачено 89,7 млрд грн.За это время фонду передали в управление 95 неплатежеспособных банков, также завершена ликвидация 23 банков.

Мир

Джон Болтон покидает пост советника президента США по национальной безопасности. О его увольнении сообщил Дональд Трамп.

10 сентября Apple презентует три новых модели айфонов – iPhone 11. Они более быстрые и устойчивые к ударам, с улучшенной камерой и матовой задней панелью.

Интриги на выборах директора-распорядителя МВФ не будет – кандидатура Кристалины Георгиевой оказалась единственной. Завершить процесс избрания планируется не позднее 4 октября. Долгое время существует неформальная система, согласно которой руководителем Всемирного банка всегда становится американский кандидат, а директором МВФ – кандидат, поддержанный ЕС.

Почти 40% мирового объема прямых иностранных инвестиций – стоимостью 15 трлн долларов приходится на так называемый "фантомный" капитал, призванный минимизировать обязательства компаний по налогам, а не финансировать производственную деятельность, говорится в исследовании МВФ и Копенгагенского университета.

В день своего 55-летия основатель и глава китайской компании Alibaba Джек Ма официально ушел в отставку с поста председателя совета директоров. Ранее он говорил, что хочет вернуться в сферу образования и заниматься благотворительными проектами

Выросло на 4% число международных туристских прибытий в мире за первое полугодие 2019 года, сообщила Всемирная туристская организация ООН. Количество международных прибытий с января по июнь в мире составило 671 млн. На 8% вырос турпоток в страны Ближнего Востока, на 6% – в страны Азии и Тихоокеанского региона. В европейские страны прибыло туристов на 4% больше, чем за аналогичный период в 2018 году.

Привлек 4 млн долларов зарегистрированный на Сейшельских островах оператор бирж MERJ Exchange пв рамках первичного размещения своих бумаг, ставшего первым в мире IPO бумаг-токенов. Такие акции представляют собой цифровые активы, которые торгуются на основе блокчейн-технологий, что упрощает процесс совершения сделок с ними. Для своего IPO MERJ выбрала платформу Ethereum.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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