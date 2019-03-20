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Законность формулы Роттердам+ признал еще один суд

Сегодня, 15:42

Это не первое решение судебных органов в пользу НКРЭКУ

Фото: Pixabay
Законность формулы Роттердам+ признал еще один суд //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c51/11c/5c5c5111c1cca.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c51/11c/5c5c5111c1cca.jpg Экономика Это не первое решение судебных органов в пользу НКРЭКУ

Окружной административный суд города Киева отказал группе народных депутатов и Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг в иске к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) о признании незаконным и отмене постановления №1513 "Об утверждении прогнозируемой оптовой рыночной цены 2018 год".

Об этом сообщает "Обозреватель" в статье "Доказательство роттердамской теоремы".

Как пишет издание, суд установил, что утверждение прогнозируемой оптовой рыночной цены электрической энергии относится исключительно к полномочиям НКРЭКУ.

Это означает, что пересмотр правомерности определения показателей при формировании оптовой цены электроэнергии является "формой вмешательства в такие полномочия и выходит за пределы задач административного судопроизводства (данная позиция также была подтверждена решением Высшего административного суда Украины по делу №826/16833/16)".

"Это очень совпадает с прошлогодними выводами аудита НКРЭКУ, оглашенного экспертами Секретариата Европейского энергетического сообщества, которые предостерегли органы власти от "политического вмешательства в независимость НКРЭКУ и автономное принятия ею решений", – сообщается в материале.

Напомним, это не первое решение судебных органов в пользу НКРЭКУ по поводу "Роттердам +". Еще в марте 2017 Высший административный суд Украины отказал в удовлетворении кассационной жалобы Украинской ассоциации производителей ферросплавов и электрометаллургической продукции (УкрФА) и Никопольскому заводу ферросплавов, признав законным постановление НКРЭКУ об установлении единых розничных тарифов на электроэнергию в 2016 году. Как и ОРЦ 2018 год, оспариваемые тарифы рассчитывались по методологии, введенной постановлением НКРЭКУ, известной как "Роттердам+".

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Тег суд, НКРЭКУ, Роттердам+

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