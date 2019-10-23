Законодательные изменения о рынке электроэнергии повредят евроинтеграции Украины, – Федерация работодателей ТЭК

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Законопроект об изменениях на рынке электроэнергии нарушает международные обязательства Украины по имплементации требований Третьего энергопакета ЕС и угрожает евроинтеграции страны.

Об этом говорится в обращении Федерации работодателей топливно-энергетического комплекса к премьер-министру Украины.

В Федерации обеспокоены одобрением энергетическим комитетом ВР законопроекта об изменениях в закон "О рынке электроэнергии" (№2236-2), который нарушает взятые Украиной международные обязательства.

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В обращении отмечается, что законопроектом предлагается: установить дополнительные спецобязательства, в результате которых Регулятор получит право устанавливать тарифы на уровне себестоимости на отпуск электроэнергии производителям, которые осуществляют комбинированное производство электрической и тепловой энергии на теплоэлектроцентралях; передать правительству полномочия устанавливать ограничения, применять запрет предоставлять разрешение по экспортно-импортным операциям электроэнергии; ввести ограничения для производителей электроэнергии из возобновляемых источников.

"Предложенные изменения и дополнения в Закон Украины "О рынке электроэнергии", по мнению Федерации работодателей топливно-энергетического комплекса Украины, являются нерыночными, наносят ущерб экономике Украины, негативно влияют на ее имидж и могут повредить дальнейшей евроинтеграции нашего государства", – отмечается в письме Федерации.

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Кроме того, они отмечают, что решение о законодательных изменениях были приняты с грубым нарушением процедуры имплементации требований Третьего энергопакета, который предусматривает обязательные консультации с Венским энергетическим офисом. Поэтому Федерация призвала премьера инициировать дискуссию относительно этих изменений с участием представителей Европейского сообщества и предложить комплексное решение, которое бы поддерживало репутацию Украины как надежного партнера.

Напомним, на заседании Комитета ВР по вопросам энергетики и ЖКХ 16 октября был одобрен законопроект Андрея Геруса "О внесении изменения в Закон Украины "О рынке электроэнергии" (№2236-2), которым предлагается отменить возможность импорта электроэнергии из РФ, но оставить ее из Беларуси, а также законодательно снизить ценовые ограничения на рынке электроэнергии и ввести ограничения для производителей электроэнергии из возобновляемых источников.

Ранее Европейская Бизнес Ассоциация выразила обеспокоенность тем, что важные для энергетической отрасли законопроекты были одобрены Комитетом ВР по вопросам энергетики и ЖКХ с нарушением регламентных норм.

Напомним, директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев напомнил, что Украина взяла на себя обязательства отсоединиться от энергосистемы России-Беларуси до 2022 года и интегрироваться в энергосистему Евросоюза, что будет невозможным в случае импорта электроэнергии из этих стран .

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