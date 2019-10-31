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Законопроект 2233 позволит Коломойскому получать дешевую электроэнергию для своих заводов – Голобуцкий

31 октября, 13:33

Консультации с представителями Еврокомиссии, которые обещала Украина, проведены не были

/ Фото: Pixabay

Законопроект "О внесении изменения в Закон Украины "О рынке электроэнергии" (№2233) отменяет конкурентный рынок электроэнергии и внедряет ручное управление ценами. Коломойский получит дешевую электроэнергию для своих заводов. Об этом написал замдиректора Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий на своей странице в Facebook.

"Законопроект – очередной куплет в песне Коломойского об удешевлении цены электроэнергии для своих ферросплавных заводов. Фактически предлагается отменить конкурентный рынок электроэнергии (под внедрение которого Украина получила не одну сотню миллионов евро от ЕС) и ввести ручное управление ценами государством (а кто теперь государство вы и так знаете)", – написал Голобуцкий.

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Он также обратил внимание, что несмотря на обязательства Украины проводить предварительные консультации с представителями Еврокомиссии при внесении изменений в законодательство относительно рынка энергетики, такие консультации проведены не были. По его мнению, это связано с тем, что законопроект является лоббистским и принимается в интересах конкретного бизнесмена.

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"Изменения в законодательство в энергетической отрасли Украина обязывалась согласовывать с Еврокомиссией на предмет совместимости с нормативными актами ЕС. Ничего подобного сделано не было, и не могло быть – законопроект лоббистский под прихоти конкретного олигарха. Поэтому, как всегда, пытаются его пропихнуть в "турборежиме", – пояснил Голобуцкий.

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электроэнергия Еврокомиссия Игорь Коломойский

Источник: Сегодня

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