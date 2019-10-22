Законопроект Геруса нанесет удар по возобновляемой энергетике – СМИ

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Законопроект главы энергетического комитета ВР Андрея Геруса нанесет удар по "зеленой" энергетике и грозит Украине исками инвесторов в международный арбитраж, пишет издание Бизнес.Медиа.

В материале говорится что 16 октября парламентский комитет по энергетике, который возглавляет Андрей Герус, одобрил скандальный законопроект №2236-2 "О внесении изменений в Закон Украину "О рынке электрической энергии". В нем, кроме законодательного закрепления возможности импорта электроэнергии из Беларуси, а фактически из России (так как Белоруссия не имеет профицита электроэнергии), предлагается также отменить гарантии выкупа электроэнергии для солнечных и ветровых станций мощностью свыше 150 МВт. Чем будет нанесен удар по возобновляемой энергетике Украины. Как утверждается в статье, законопроект сразу же вызвал мощный негативный резонанс у европейских партнеров Украины, представителей международных финансовых организаций, а также энергоэкспертов.

"Первыми отреагировали на активность главы парламентского комитета в Европейском банке реконструкции и развития (ЕБРР). Там напомнили, что страны, которые ретроспективно пересмотрели "зеленые" тарифы, получили иски в международный арбитраж и проиграли. "Платежи по международному арбитражу превысят те суммы, которые они сейчас сэкономят. Так какой смысл даже с точки зрения расчетов это делать?" – заявила банкир департамента электроэнергетики ЕБРР Ольга Еремина", – сообщает издание.

Не менее категоричные оценки последовали от отраслевых объединений "зеленых" энергетиков. Так, Европейско-украинское энергетическое агентство заявило, что нормы законопроекта, инициированного Герусом, будут означать ретроспективное изменение гарантий "зеленого" тарифа, что нарушает права иностранных инвесторов, угрожает успешному завершению проектов ВИЭ, находящимся на этапе строительства, нарушает международные обязательства Украины не применять ретроспективных изменений к инвесторам.

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А глава Ассоциации энергетики Украины Александр Трохимец подчеркивает, что принятие законопроекта приведет к убыткам в энергетической отрасли и ставит под угрозу евроинтеграцию Украины.

В то же время, издание отмечает, что позиция правительства отличается от позиции главы энергетического комитета Рады. В частности, министр экономики Тимофей Милованов после встречи с руководством ЕБРР на своей странице в Facebook написал, что изменений "зеленого" тарифа не будет, поскольку для Украины важно не менять установленные правила.

"Из этого можно сделать вывод, что единства в позиции власти по данному вопросу нет. Кто победит в схватке прогнозировать пока не берется никто. Очевидно, что окончательную точку в дискуссии поставит Верховная Рада, которой при голосовании за законопроект № 2236-2 придется взять на себя политическую ответственность за выбор вектора развития украинской энергетики", – прогнозирует издание.

Напомним, законодательством Украины и ее международными обязательствами гарантировано сохранение "зеленых" тарифов на неизменном уровне до 2030 года с целью стимулирования инвестиций в производство электроэнергии из возобновляемых источников.

Ранее председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков заявил, что ретроспективный просмотр "зеленых" тарифов спровоцирует судебные иски от компаний, которые получили их по закону, а также негативно повлияет на развитие "зеленой" энергетики в Украине и инвестиционный климат в целом.

Ранее сообщалось, что в Европейском Энергосообществе призывают отозвать из Рады законопроект Геруса , ведь он противоречит нормам европейского права, а его принятие осложнит европейскую интеграцию Украины.

Также напомним, лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко зарегистрировала в Верховной Раде законопроект об отмене поправки депутата от "Слуги народа", главы энергетического комитета парламента Андрея Геруса , которая разрешила импорт электроэнергии из России.

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