Законопроект о рынке земли: чего боятся малые фермеры

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После того, как Кабмин одобрил законопроект о рынке земли, у украинских фермеров возникло немало вопросов. Сколько будут стоить наделы? Куда пойдут деньги от продажи сельскохозяйственных угодий? "Сегодня" узнали, каким власть видит будущий рынок земли и чего боятся малые фермеры.

Фермер из Ровенской Василий обрабатывает 20 гектаров паев самостоятельно. Показывает свои владения и жалуется.

"Урожайность слабая, дохода нет. Из-за этого думаю землю продавать", – говорит он.

В этом году фермер заработал всего 700 гривен на гектаре сои. Убежден, такие малые предприниматели не могут конкурировать с агрогигантами. Тем более, техники надлежащей у него нет, да и возраст уже почтенный. Поэтому – "ЗА" рынок земли.

"Я не говорю, чтобы каждый ее продавал, мое мнение – будет кто-то покупать, я буду продавать свои паи. У кого есть деньги – пусть работает, зарабатывает. Будет больше урожайность, для Украины будет больший доход", – говорит Василий Парфута, фермер.

Не планирует продавать землю владелица пая на Киевщине Анна Ивановна. Говорит: достался он ей в наследство от мамы, поэтому свой надел сдает в аренду.

"Платят 3 копейки, действительно. В этом году нам платят 4250 грн и вы знаете, это насмешка над владельцами паев", – делится она.

Но не только слишком низкая арендная плата смущает женщину. Говорит, в законопроекте о рынке земли ничего не понятно, нельзя так спешно этот рынок открывать. А цена, которую предлагают чиновники, – вообще издевательство.

"Пусть они думают, пусть предложат нам законы, чтобы мы изучили, как дальше действовать", – считает женщина.

Действительно, Кабмин рассчитывает, что гектар земли будет стоить более тысячи долларов.

"В среднем это 40 тысяч гривен за гектар и она будет расти эта цена. В эквиваленте земля будет стоить на старте в среднем от полутора до 2 тысяч долларов в зависимости от региона", – говорит Тарас Высоцкий, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

После публикации проекта закона аграрии уже протестуют и указывают на его недостатки. Считают: с открытием рынка земли зарубежные структуры скупят украинские угодья.

"Кому угодно продавать землю нельзя", – убежден Сергей Божнюк, фермер из Винницкой области.

"Если продавать – пусть покупает государство и сдает ее в аренду. Работает предприятие эффективно, с прибылью – дальше пользуется. Не работает- простите, надо дать другим, кто будет работать", – считает Иван Андрущак, председатель фермерского хозяйства "Рассвет".

Но чиновники успокаивают.

"Мы сейчас активно обсуждаем все эти нормы, все те положения, которые будут в него включены. И мы пытаемся сейчас провести максимальное количество встреч, круглых столов с аграриями, с фермерами, с людьми для того, чтобы максимально либерально включить их в законопроект и учесть все пожелания", – уверяет Павел Халимон, народный депутат, фракция партии "Слуга народа".

Эксперты говорят: преимуществ очень много, но существуют и риски, которые надо учитывать. И еще следует контролировать, чтобы не уменьшалось производство продукции сельского хозяйства.

"За последние годы сельское хозяйство было довольно прибыльным бизнесом, поэтому я думаю, что прибыль останется, вопрос лишь в том, какая будет цена земли", – считает Алекс Лисситса, президент ассоциации "Украинского клуба аграрного бизнеса".

Купить землю после того, как заработает рынок земли, планирует фермер из Киевской области Андрей. Говорит, имеет родительский пай, в аренду сдавать – невыгодно, поэтому 4 года назад начал сам выращивать различные культуры.

"Кто-то сможет купить, кто-то сможет продать. Если будет возможность, даже будут у меня какие-то средства или можно будет привлечь кредитные средства, я возможно рассмотрю такой вариант, как приобрести землю, если она будет продаваться", – говорит Андрей Янишевский, фермер.

Только без земельного законодательства помощи землевладельцам не стоит ждать. А вот законопроект, который разрабатывает правительство, действительно предусматривает программы поддержки: кредитование и помощь малым и средним фермерам, чтобы каждый мог официально обратиться в банк и под небольшие проценты взять нужную технику, купить больше земли и развивать бизнес.

Мораторий на продажу земли в Украине продолжается уже 18 лет. За эти годы наладилась не одна схема, как обойти запрет. В правительстве уверяют – если вывести земли из тени – экономика будет расти.

По предварительным подсчетам аграрных экспертов, после отмены моратория до семи процентов владельцев сельхозугодий готовы их продать. А приобрести можно будет не более 15 процентов сельскохозяйственных земель области и полпроцента – земель Украины. Также обеспечат преимущественное право арендатора на покупку участка.

"Все антимонопольные вещи будут задействованы плюс дополнительно введены и зафиксированы в законе все ограничения. Основная цель, чтобы был экономический рост, чтобы украинцы стали богаче и чтобы украинцы наконец получили право распоряжаться своей собственностью", – говорит Тарас Высоцкий, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

За сколько покупать-продавать землю? Все цены будут регистрироваться и будут в общем доступе. А права землевладельцев будет защищать земельный омбудсмен. Урегулировать и упорядочить это все хотят до открытия рынка земли, которое планируют на 1 октября следующего года.

Новости "Сегодня" писали, что мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения был введен в 2001 году, а с 2002-го запрет начал действовать как временная мера – для создания инфраструктуры рынка земли. С тех пор его ежегодно продлевают. Последний раз закон о продлении моратория подписал пятый президент Украины Петр Порошенков феврале-2019.

25 сентября Кабинет министров внес в Верховную Раду законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения.

Гончарук отметил, что это первый проект закона из пакета по земельной реформе. По его словам, еще ряд законов внесут в парламент народные депутаты, которые работают с Кабмином в одной рабочей группе.

В свою очередь министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов перечислил основные положения оборота земель в Украине.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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