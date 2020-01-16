Украинцам разрешат азартные игры, но не всем и не везде: в чем суть нового закона

Азартные игры в Украине – на пути к легализации. Сегодня, 16 января, Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

Напомним, месяц тому назад, 19 декабря, законопроект не набрал нужного количества голосов. Тогда "за" проголосовали только 213 депутатов, и документ был отправлен на доработку. За доработанный законопроект проголосовали уже 260 народных депутатов. Хотя, по сравнению с первоначальным вариантом, текст изменился не намного.

Об основных положениях этого законопроекта сайт "Сегодня" уже рассказывал. По сравнению с первоначальной редакцией, мы обнаружили, по сути, только два важных изменения.

Прежде всего, теперь определено, что к азартным играм не должны допускаться игроки моложе 21 года. В первом варианте разрешалось играть с 18 лет. Также молодым людям до 21 года запрещено выступать в качестве фотомоделей в рекламе, связанной с азартными играми. Ну, и самый странный, на наш взгляд, запрет касается рекламы азартных игр "во время проведения театрально-концертных, спортивных и других мероприятий для лиц возрастом до 21 года". Когда запрет касался "лиц в возрасте до 18 лет" – было понятно, что речь идет о детских мероприятиях. Но как "отделить" концерты для людей моложе 21 года и старше 21 года – непонятно. Поэтому, возможно, было бы логичнее запретить рекламу азартных игр на всех мероприятиях перечисленных категорий. Ну, разве что за исключением мероприятий сугубо для пенсионеров.

Еще одно изменение касается мест расположения букмекерских пунктов. В доработанном тексте изъято вызвавшее возмущение многих разрешение располагать букмекерские пункты не только в гостиницах, но и в нежилых зданиях, фактически в любых торгово-развлекательных центрах, крупных магазинах и офисных зданиях. Теперь территорией специальной игровой зоны для размещения букмекерских пунктов остались исключительно гостиницы категории от 3 звезд и выше.

Интересно, что и в доработанном виде законопроект далеко не полностью устраивает участников рынка и других экспертов, так или иначе сталкивающихся с азартными играми.

"Законопроект, принятый 16 января, практически не отличается от того, который Рада не поддержала 19 декабря. Текст на 99,9% идентичный. Единственные изменения – это то, что повысили возраст игроков, что, безусловно, является позитивным моментом, и изменили требования к размещению букмекерских пунктов. Что касается текста законопроекте – в нем, на наш взгляд, есть как плюсы, так и минусы. Мы позитивно оцениваем сам факт, что есть политическая воля и есть единство в правящей партии по поводу того, что игровой бизнес необходимо легализировать. Но для того, чтобы законопроект стал жизнеспособным, Раде предстоит очень серьезно поработать в ближайшие две недели, которые предусмотрены для внесения правок. Потому что, по нашему мнению, если законопроект будет принят в нынешнем виде, то вероятность детенизации рынка и поступления иностранных инвестиций будет достаточно невысокой", – говорит Ирина Сергиенко, президент Украинской ассоциации игровой индустрии (УАИИ).

В ближайшее время эксперты УАИИ намерены подготовить свои предложения ко второму чтению и подать их в профильный парламентский комитет.

"Мы считаем, что однозначно законопроект требует изменений в плане цифр, потому что те цифры, которые заложены, не реалистичны. Я имею в виду в том числе стоимость лицензий. Есть необходимость доработать законопроект в части единой государственной системы онлайн-мониторинга и в части социально ответственной игры. Некоторые вещи просто не предусмотрены, и их надо учесть", – объясняет Ирина Сергиенко.

Есть претензии к законопроекту и у медиков. Одна из провозглашенных целей легализации и ограничения азартных игр – снижение остроты проблемы игромании (лудомании) в Украине. Хотя статистика зависимых от игры у нас не ведется, многие эксперты говорят, что на сегодняшний день это одна из самых болезненных и распространенных социальных проблем.

Психотерапевт Игорь Гринчак считает, что такой закон после вступления в силу не сможет уменьшить распространение лудомании в Украине.

"Конечно нет! Законопроект предлагает разрешить азартные игры не только в 5-звездочных отелях, но и в 4-, и в 3-звездочных. А это уже хостелы. Там никакого фейс-контроля не может быть! Кстати, что касается фейс-контроля – ко мне приходят ребята, и у них достаточно респектабельный вид. Игроманы – это не какие-то бомжи, это обычные молодые люди, вполне адекватные, часто с высшим образованием. Многие работают в хороших компаниях", – говорит он.

Отметим, что, судя по тексту законопроекта, фейс-контроль, или верификация игрока, должны заключаться только в проверке его возраста.

Между тем, Игорь Гринчак считает, что разрешать в любом виде азартные игры в таких странах, как Украина, нельзя. И сравнивать ситуацию с развитыми государствами в корне неправильно.

"Почему у нас молодые люди начинают играть? Потому что хотят быстро разбогатеть в этой бедной стране. Просто так, не прикладывая никаких усилий. И в этом большая разница между нами и Западом. Там с помощью системы ограничений сложилась традиция, что люди идут или едут играть за эмоциями. Они хотят получить разрядку, хотят развлечься. Они проигрывают деньги и тем самым просто платят за удовольствие. А в нищей стране, с нищими людьми, получается деформация мышления. Наш народ почему-то начинает думать, что он обязательно выиграет и разбогатеет. Хотя предназначение игрового бизнеса совсем другое – это развлечение", – говорит Игорь Гринчак.

По словам психотерапевта, все виды игр на деньги приводят к зависимости. Неважно, это игра на автомате или в рулетку. А уровень распространения игромании в Украине, по его наблюдениям, уже превзошел заболеваемость алкоголизмом.

"Из моих наблюдений, по остроте проблемы лудомания уже превзошла алкоголизм и наркоманию. Среди тех людей, которые к нам приходят, больше всего именно игроманов. Это страшно, сколько их сейчас и какие трагедии из-за этого. Игра – это постоянный нервный стресс, постоянное напряжение. И проигравший человек – как загнанный волк. Здесь коллекторы придут, там суд, там ребята ждут. И он думает: может, я отыграюсь. А болото засасывает все глубже, и психика человеческая не выдерживает. Очень много случаев, когда человек сходит с ума или накладывает на себя руки. Я уже не говорю о разводах… Причем у игроков психика достаточно пластична, и, если человек зависим, он найдет способ, как обойти любой запрет. Они находят деньги, они берут кредиты, они обманывают родственников и друзей. Каждый день у нас трагедии. Вот сегодня был пациент, так он рассчитался за долги почкой", – говорит психотерапевт.

Он называет игроманию "психо-вирусом":

"Есть компьютерный вирус, который портит систему, "бьет" файлы. А это психо-вирус, который "берет в плен" большую группу клеток и создает в голове центр зависимости. И человек живет с этим воспаленным центром, который пульсирует, как больной зуб, но не болезненно, а приятно".

Отдельная проблема – с распространением азартных игр через интернет. Даже в период запрета азартных игр в Украине их онлайн-сегментом никто фактически не занимался, поэтому сейчас это чуть ли не самый доступный вид азартных игр.

Ирина Сергиенко считает правильным, что в законопроекте предпринята попытка ввести онлайн-игры в рамки правового поля.

"Что касается онлайн-игр, это тот пласт проблемы, над решением которого сейчас работают во всем мире. Эта проблема действительно существует. Но мир становится высокотехнологичным, все больше людей делают покупки в интернете, получают консультации в интернете, работают в интернете. И игра тоже перемещается в интернет. Бороться с этим явлением, наверное, бессмысленно. Нужно учитывать реальность и регулировать это явление с учетом реальности. Пока мы решаем, быть или не быть азартным играм в Украине, весь мир на игорных конференциях говорит как раз о том, как контролировать игорный бизнес онлайн. Как сделать, чтобы налоги от игорного бизнеса в интернете платились корректно, с учетом не только резидентства компании-оператора, но и резидентства игроков. Я считаю позитивным то, что в законопроекте не отрицается факт наличия игрового онлайн-бизнеса. Его тоже надо регулировать и с него тоже надо получать налоги. Механизмы контроля существуют. Другое дело, что их невозможно внедрить за один день, это потребует определенного времени. Но сама идея онлайн-мониторинга является правильной и позитивной. Только ее нужно более корректно прописать, чтобы потом можно было оперативно и эффективно это реализовать", – говорит Ирина Сергиенко.

В то же время Игорь Гринчак считает, что в недостаточно богатых странах, где люди воспринимают их как способ быстрого обогащения, любые азартные игры нужно запретить.

"У меня были пациенты из Польши (не игроманы), и они рассказывали, что все игровые сервера в Польше заблокированы. Как у нас российские социальные сети. Причем, по их словам, у нас здесь проще зайти во "ВКонтакте", чем в Польше – на игровой портал. Игровых заведений на каждом углу нет, все очень строго. А у нас – сплошные лазейки. Киберконтроля, кибер-безопасности нет. И если еще офлайн-казино и залы игровых автоматов закрыть можно, то в интернете – уже проблематично. А это та же игра, те же ставки, все то же самое", – говорит Игорь Гринчак.

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