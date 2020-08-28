Законопроект об экоконтроле увеличивает давление на бизнес, – Федерация металлургов

В случае принятия закон предоставит экоинспекции неограниченные возможности для давления на бизнес

Принятие законопроекта о государственном экоконтроле (№3091) предоставит неограниченные возможности экоинспекции для давления на бизнес. Об этом говорится в обращении Федерации металлургов к заместителю министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Р. Шахматенко и главе комитета Веровной Рады по вопросам экологической политики и природопользования, пишет "Politeka".

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В федерации отмечают, что нормами законопроекта "О государственном экологическом контроле" (рег. №3091) расширяются полномочия экологической инспекции, что увеличивает риски необоснованного давления на предприятия со стороны контролирующего органа.

"Государственная экологическая инспекция наделяется слишком широкими полномочиями по надзору и контролю, что фактически становится инструментом давления на бизнес", - отмечается в обращении.

По мнению федерации, принятие законопроекта является неприемлемым, и они предлагают его отклонить и разработать новый, сбалансированный проект с привлечением к его подготовке экспертов, общественных организаций и бизнеса.

"Считаем текущую редакцию законопроекта 3091 неприемлемой и требующей значительной доработки", – отмечается в обращении.

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Ранее Украинская ассоциация производителей ферросплавов и другой электрометаллургической продукции заявила, что законопроект об экологическом контроле (№3091) необходимо отозвать, поскольку он создает значительные коррупционные риски и грозит давлением на предпринимателей.

В то же время президент ІСС Ukraine Владимир Щелкунов считает, что проведение экоинспекцией проверок, которые предусматриваются в законопроектах об экологическом контроле, могут привести к остановке промышленности.

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