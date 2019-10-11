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Законопроекты о добыче янтаря: Оржель сообщил подробности

11 октября, 16:41

Кабмин предлагает урегулировать вопросы разработки месторождения янтаря

Алексей Оржель. Фото: REUTERS/Yves Herman

Алексей Оржель. Фото: REUTERS/Yves Herman

Три законопроекта, которые Кабинет министров внес в Верховную Раду, предлагают ввести временный мораторий на вывоз необработанного янтаря за границу и требование применять сертифицированное оборудование для его комплексной добычи. Об этом 11 октября написал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель на своей странице в Facebook.

Он отметил, что предложенные проекты урегулируют вопросы разработки месторождений янтаря законным путем и упростят согласительные процедуры, а также указал некоторые из них:

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  • урегулируются земельные вопросы доступа к залежам янтаря;
  • вводится строгая ответственность за несоблюдение требований рекультивации земли и обязанность компенсации понесенных потерь;
  • внедряется единственное разрешение на разведку с правом добычи сроком на пять лет на участки до 10 га с определением начальной стоимости продажи на аукционе;
  • ликвидируется ряд дублирующих и архаичных согласований, в частности горный отвод и разрешение на снятие плодородного слоя;
  • уменьшается ставка рентной платы за добычу янтаря с 25% до 15% с вычетом 30% в пользу объединенных местных общин;
  • вводится уголовная ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых и административная ответственность – за нарушение установленных законодательством обязательных требований по добыче полезных ископаемых.

Новости "Сегодня" писали, что Кабмин одобрил законопроект о добыче янтаря 29 сентября. В правительстве сообщили, что все земельные вопросы по доступу к залежам янтаря будут урегулированы, а ряд дублирующих и архаичных согласований – ликвидированы.

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Верховная Рада Кабинет министров янтарь Алексей Оржель

Источник: Сегодня

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