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Законопроекты по экологическому контролю не должны усиливать давление на бизнес, – эколог

2 сентября, 15:22

Инна Бабур Инна Бабур

По словам эколога, законопроекты не устанавливают прозрачные правила государственного экоконтроля

Законопроекты об экологическом контроле (№3091 и №3091-1) не устанавливают прозрачные правила игры в сфере, их принятие приведет лишь к усилению коррупции. Об этом заявила президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок, пишет "Главком".

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По словам эколога, зарегистрированные в парламенте законопроекты не устанавливают прозрачные правила в сфере государственного экоконтроля, которая глубоко коррумпирована.

"Если мы говорим, что государство декларирует принципы снижения давления на предприятия со стороны государства, то наоборот этот закон (об экоконтроле – ред.) усилит и обострит взаимосвязи между государством и ответственным бизнесом", - сказала Цыганок.

Эксперт считает, что указанные законопроекты должны быть отозваны.

"Единственным возможным и правильным достаточным для нынешних условий шагом это будет отзывать проекты законов и доработать для того, чтобы принятый закон, который нацелен на реформу системы государственного экологического контроля, решал проблемы, а не создавал дополнительные сложности", – отметила Цыганок.

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Ранее народный депутат Украины Сергей Магера заявил, что экологические законопроекты, инициированные профильным парламентским комитетом, наделяют экоинспекцию неограниченными полномочиями, которые могут быть использованы для давления на бизнес.

Вместе с тем президент ИСС Ukraine Владимир Щелкунов считает, что проведение экоинспекцией проверок, которые предусматриваются в законопроектах об экологическом контроле, могут привести к остановке промышленности.

Напомним, что законопроекты об экологическом контроле разрушают правовое поле государства, – эксперт.

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экология контроль законопроект
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