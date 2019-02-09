Законы, субсидии, денежные переводы, цены: что изменилось за неделю

Теперь валюту можно покупать через интернет и переводить деньги почтой

Фото: пресс-центр НБУ.

Законы, субсидии, денежные переводы, цены: что изменилось за неделю //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/e7b/a74/5c5e7ba7407ec.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/e7b/a74/5c5e7ba7407ec.jpg 2019-02-09T11:00:00+02:00 Экономика Теперь валюту можно покупать через интернет и переводить деньги почтой

ТОП-5 главных экономических новостей в жизни страны за уходящую неделю читайте в специальном материале сайта "Сегодня"

Что изменил новый закон о валюте

7 февраля вступил в силу новый закон о валюте. Одно из важных нововведений — продажа и покупка валюты онлайн с зачислением ее на карточку клиента.

Сайт "Сегодня" выяснил, готовы ли к этому банки, как будет работать новшество, кому это доступно и выгодно и какие могут быть подводные камни. Все плюсы, минусы и подводные камни нововведения читайте в специальном материале сайта "Сегодня" ("Вступил в силу новый закон о валюте: что изменилось для украинцев и какие банки готовы продать валюту онлайн")

При долге за коммуналку более 340 грн будут лишать субсидии

Кабинет министров Украины внес изменения в порядок назначения субсидий. Так, теперь срок просрочки по коммунальным платежам, при котором могут отменить госпомощь, с двух месяцев уменьшили до 30 дней. Такое изменение коснется только должников, у которых сумма задолженности превышает 20 необлагаемых минимумов граждан, то есть 340 гривен.

Также поводом для отказа во льготах не может быть долг, образованный по вине чиновников: отбирать субсидию не будут, если человек не сможет оплатить в срок коммунальные услуги из-за задержки Минсоцполитики выплаты монетизированных субсидий.

По данным Госстата, за прошлый год долги украинцев за коммунальные услуги увеличились на 23 млрд гривен – до 55,6 млрд гривен.

На декабрь 2018 года субсидии для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг получали 181,9 тыс. домохозяйств (по сравнению с декабрем 2017 года, произошло сокращение в 1,7 раза) – это составляет около 27,4% от общего количества домохозяйств Киевской области (662,8 тысяч). Всего с начала 2018 года было назначено 123,8 млн гривен субсидий этого вида, в том числе в декабре 2018 года – 21,03 млн гривен. Средний размер назначенных субсидий в декабре 2018 года составил 763,4 гривен.

Мораторий на продажу земли продлен еще на год

4 февраля президент Украины Петр Порошенко подписал закон о продлении моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения. Об этом сообщается в карточке законопроекта № 9355-5, размещенной на сайте Верховной Рады. Документ предусматривает продление запрета на продажу сельхозземель до 1 января 2020 года.

Напомним, 20 декабря Верховная Рада продлила мораторий на землю. Изначально в парламент вносилось 16 законопроектов о моратории на продажу земли. Это уже десятый раз, когда парламент продлевает земельный мораторий. Впервые запрет продавать и покупать землю был введен еще в 2002 году "на переходной период".

Решение о продлении моратория является чисто политическим, ведь согласно текущей редакции Земельного кодекса, покупка-продажа с/х земли в Украине все равно не допускается до вступления в силу закона об обороте земель с/х назначения. Впрочем, как пояснили в Минагропроде, даже после принятия этого закона для запуска рынка земли в Украине понадобится два года, поэтому решение о продлении моратория на землю, по сути, ничего не меняет.

В Украине упростили правила денежных переводов через почту

Национальный банк Украины (НБУ) упростил правила денежных переводов через почту. Теперь операторам почтовой связи предоставлено осуществлять перевод средств в национальной валюте без открытия счетов, сообщила пресс-служба регулятора.

"Национальный банк Украины распространил на операторов почтовой связи порядок выдачи и отзыва лицензии на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов… и предусмотрел возможность предоставления им такой лицензии", – сказано в сообщении.

По данным НБУ, получение указанной лицензии будет способствовать расширению доступа населения к финансовым услугам и увеличению пользователей таких услуг.

Постановление НБУ вступило в силу 7 февраля 2019 года – вместе с законом "О валюте и валютных операциях".

Как вырастут цены из-за запрета полиэтиленовых пакетов

Запрет некоторых видов полиэтиленовых пакетов приведет к подорожанию не только разрешенных видов "пластика", но и товаров, которые в него упаковываются. Об этом в материале сайта "Сегодня" "Заплатит каждый: эксперт рассказал, как вырастут цены из-за запрета полиэтиленовых пакетов" рассказал директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

"Мы должны понимать, что за новшества заплатит каждый из нас. Потому что в стоимость любой продукции в магазинах закладывается и стоимость полиэтилена. Но подорожание, я считаю, будет небольшим. Сегодня упаковка занимает, условно говоря, 1% стоимости товара, а новый вид полиэтилена добавит к стоимости еще примерно 0,2%. ... Большинство стран, которые переходят на новые правила обращения полиэтилена, – это страны с высоким уровнем жизни. Бедные страны не вводят у себя подобных норм, потому что их граждане это не потянут", – отметил Дорошенко.

При этом он напомнил, что переходный период в Украине планируют сделать достаточным – три года. За это время подготовиться смогут не только производители "пластика", но и сами украинцы. Так, чтобы не платить дорого за разрешенные пакеты, которые, по сути, являются одноразовым продуктом, можно будет завести привычку ходить в магазин с тканевыми сумками.

"Мои знакомые за границей ходят в магазин с холщовыми сумками, с бумажными пакетами. Они привыкли к этому за несколько лет, и новые правила их уже не выбивают из колеи. Постепенно это приживется и у нас", – уверен Дорошенко.

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