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Закручивают гайки: США еще больше ужесточили экспорт в Россию

30 июня, 09:45

Денис Беспалов Денис Беспалов

Купить продукцию в США для российских компаний станет сложнее

Власти Соединенных Штатов ввели в действие с 29 июня ужесточенные экспортные ограничения в отношении России. Тем временем в Палату представителей Конгресса США на днях внесли законопроект о новых санкциях против "Северного потока – 2".

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Как сообщает ТАСС, информация о новых экспортных ограничениях была размещена в Федеральном реестре – сборнике официальных документов американского правительства – еще в апреле, решение вступило в силу через 60 дней после публикации.

Речь идет о требованиях для выдачи лицензий на экспорт американской продукции двойного и военного назначения в Россию, а также в Китай и Венесуэлу.

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Новое правило расширяет трактовку понятия "военное использование". Теперь под это определение попадают все товары, закупка которых способствует разработке и созданию военной продукции. В дополнение к этому расширяется список продукции, для экспорта которой в Китай, Россию и Венесуэлу будет требоваться лицензия. В него, в частности, включены различное оборудование и программное обеспечение для работы атомных реакторов, полупроводниковые приборы, измерительная аппаратура и другие материалы, которые, по мнению американских властей, могут использоваться в военных целях.

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"Некоторые организации в Китае, России и Венесуэле пытались обойти американское экспортное регулирование и подорвать американские интересы в целом, так что мы будем оставаться бдительными, чтобы убедиться в том, что технологии США не попадают не в те руки", – заявил министр торговли США Уилбур Росс.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео рассказал, как санкции против Венесуэлы ударили по России.

Путин сделал заявление о санкциях

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Россия экспорт США санкции

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