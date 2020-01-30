Закупка электроэнергии у России – угроза безопасности страны: результаты соцопроса

Покупать электроэнергию в России – значит, рисковать безопасностью нашей страны. Такое мнение большинства украинцев. Социологическая группа "Рейтинг" изучала, как люди относятся к импорту киловатт из России. Двое из трех опрошенных не поддерживают обновления закупок. Четверо из десяти считают это вообще угрозой для страны. В октябре прошлого года, благодаря поправке Андрея Геруса страна начала импортировать российский свет. Он сам, согласно этому же опросу, возглавил антирейтинг руководителей энергетической отрасли.

Алексей Антипович руководитель социологической группы "Рейтинг":

"Нами было опрошено 2000 респондентов по абсолютно репрезентативной выборке. Если мы говорим об электроэнергии, о которой украинцы говорят, что мы ее производим сами, достаточно много производим сами, то украинец, даже из Евросоюза или из Белоруссии, и тем более из России, уже негативно дает оценку негативного отношения к этому импорту".

Напомним, 4 декабря 2019 года Верховная Рада проголосовала за изменения в закон "О рынке электроэнергии", в которых значится запрет импорта из России по долгосрочным контрактам. Президент подписал документ, но закупки не прекратились, ведь в законе оставили лазейку.

Новости "Сегодня" разобрались в том, почему продолжается импорт российского "света" и когда дернут за рубильник. А эксперты рассказали, кому это особенно выгодно.

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