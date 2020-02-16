Закупка лекарств за границей: эксперт указала на опасный для Украины момент

Существует риск того, что производители лекарств не придут, говорит Ольга Стефанишина

/ Фото: Минздрав

Украина покупает лекарства через международные организации. Большую часть медикаментов наша страна получает через ЮНИСЕФ, Программу развития ООН (ПРООН), международную некоммерческую организацию Crown Agents: они берут за свои услуги 4-5,5% от заказа. Почему нельзя отказываться от международных закупок – об этом идет речь в авторской статье на сайте "Сегодня".

Несмотря на то что в 2018 году было создано госпредприятие "Медицинские закупки Украины", у нас должен быть план "Б", если производители не придут и у украинцев будет риск остаться без лекарств, говорит Ольга Стефанишина, член парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, экс-заместитель министра здравоохранения.

"Возможность закупок через международные организации должна быть всегда. Государство должно само выбирать, где эффективней закупать лекарства. Например, Детский Фонд ЮНИСЕФ заключает пятилетний контракт с производителями и покупает вакцины для ста стран мира. У них огромные объемы и контракты, поэтому у них цены намного ниже. Украинское госпредприятие никогда не получит таких цен, потому что объемы несравнимо меньше. Поэтому в некоторых случаях стоит оставлять международные организации. Но там, где есть конкурентные торги, есть простые закупки – логично, чтобы этим занималось госпредприятие", – говорит эксперт.

Однако, чтобы "Медицинские закупки Украины" заработали прозрачно, должен появиться наблюдательный совет. За время работы госпредприятия его так и не создали, сетует Ольга Стефанишина.

В тренде Украина уже закупает лекарства без иностранной помощи: первые результаты

Ранее сообщалось, что Украина уже закупает лекарства без иностранной помощи, и рассказывалось о первых результатах

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Сможем ли сами: Украина будет покупать лекарства без иностранной помощи" .

Также писалось, что болеть в Украине едва ли не дороже, чем в Бельгии и США, и сообщалось, сколько мы тратим на лекарства от простуды.

Реклама

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама