Закупкам Минздравом лекарств через международные организации грозит запрет: названа причина

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Из законопроекта № 1076 "О публичных закупках", который во вторник, 10 сентября, Верховная Рада (ВР) приняла в первом чтении, "какая-то злая сила выбросила возможность для Минздрава закупать лекарства, вакцины и медицинские изделия с помощью международных организаций".

Об этом сегодня написала член Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования, экс-заместитель министра здравоохранения Ольга Стефанишина на своей странице в Facebook.

"Умышленное ли это действие или случайное совпадение, мне неизвестно. Поскольку законы голосуются сегодня с бешеной скоростью, мы с Михаилом Радуцким (глава профильного комитета. – Ред.) экстерном провели дискуссию по этому вопросу", – сообщила она.

По словам Стефанишиной, Радуцкий согласился, что "практика международных закупок имеет свой положительный эффект".

Она сообщила, что сейчас во всех областях Украины есть в наличии 10 видов вакцин от 10 опасных болезней, которые дети и взрослые должны получить по календарю прививок. Вакцины для Украины закупает Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) – "только качественные и эффективные, которые давно и широко используются в мире и имеют гарантию качества", добавила экс-замглавы Минздрава.

"Мы полностью поддерживаем развитие национальной системы закупок, предоставление всех возможностей для "Медицинских закупок Украины" закупать лекарственные средства через систему ProZorro… Сейчас есть понимание, что международные закупки нужно продлить минимум на два года для лекарств и медизделий, вакцин – навсегда. Такие поправки договорились подать вместе с Михаилом Радуцким между первым и вторым чтением", – отметила нардеп.

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В комментариях Стефанишина также уточнила, что возможность для Минздрава закупать лекарства через международные организации убрали в редакции к первому чтению.

"Абсурдно также то, что для Минобороны, которое никогда не делает закупки через международников, эту возможность оставили. А вот Минздрав убрали", – сказала она.

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