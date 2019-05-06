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Замена руководителя ООС, обещание увеличения выплат бойцам, замедление роста ВВП: итоги дня

6 мая, 19:44

Главные события 6 мая


Общество

11 раз за минувшие сутки российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов украинские военнослужащие не пострадали, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил.

2973 украинских военнослужащих погибли за период российской агрессии в Донецкой и Луганской областях.

Новым командующим Объединенных сил назначен генерал-лейтенант Александр Сырский. Замена командующего проведена по инициативе Минобороны и Генштаба.

Увеличить на 5 тыс. грн до 17 тыс. грн выплату денежного содержания военнослужащим первой линии ООС Президент Петр Порошенко поручил министру обороны.

Увеличился на 9,6% средний размер пенсии по состоянию на 1 апреля – до 2899,4 грн с 2645,66 грн по состоянию на 1 января этого года. Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда.

Составляет 85% количество военнослужащих, проходящих службу по контракту, от общей численности Вооруженных сил. Согласно действующему закону, численность ВСУ составляет 250 тыс. человек.

Прекратили деятельность четырех пиратских интернет-ресурсов работники департамента Киберполиции совместно со следователями Национальной полиции, под руководством Генеральной прокуратуры. Речь идет об онлайн-кинотеатрах kinogo.co.ua, uafilm.top, ukrfilm.top и kino-hd.top.

Демонтирована 1161 тыс. незаконная рекламная конструкция в Киеве в течение апреля, из которых 720 единиц демонтировали их владельцы, сообщили в КГГА. В столице в течение 2018 года было демонтировано 16,8 тыс. рекламных средств – вдвое больше, чем в 2017 году.

Снизился на 16% объем продаж новых коммерческих автомобилей в январе-апреле по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 3398 авто, сообщили в ассоциации "Укравтопром". При этом в апреле было реализовано 858 новых коммерческих автомобилей, что на 28% меньше, чем в апреле 2018 года. Наибольшим спросом пользовались автомобили марки Renault, продажи которых выросли на 15%, до 220 штук. На втором месте Fiat – 129 регистраций, что на треть больше апреля 2018 года. Третий Mercedes-Benz – 60 реализованных машин, что на 62% больше апреля 2018 года.

Экономика

Ослабил на 2 копейки до 26,50 гривен за доллар национальную валюту Национальный банк на 7 мая по сравнению с предыдущим банковским днем, 6 мая.

МЭРТ ориентировочно оценило рост реального ВВП в январе-марте по сравнению с аналогичным периодом 2018 года в 2,2% (+/- 0,2 процентного пункта), тогда как в четвертом квартале 2018 года рост ВВП составил 3,5%. При этом Нацбанк считает, что рост реального ВВП в первом квартале по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 2,4%.

Опустился ниже 60% ВВП впервые с 2014 года – до 59% государственный и гарантированный государством долг по состоянию на конец марта 2019. Такие данные приводит НБУ.

Авиакомпания "Мотор Сич" с 11 мая прекращает осуществление авиарейса "Киев-Ужгород". Это решение было принято авиакомпанией из-за нерентабельности маршрута. Авиарейс по маршруту Киев-Ужгород был торжественно запущен 15 марта 2019 года.

В 1,4 раза больше газа в первые четыре дня мая Украина закачивала в свои подземные хранилища, чем в третьей декаде апреля – 38,9 млн куб. м в сутки, свидетельствуют данные Укртрансгаза. По состоянию на 4 мая в хранилищах было 9 млрд 656,3 млн куб. м газа. Этот объем превышает показатель запасов 4 мая 2018 года на 18,4%, 4 мая 2017 года – на 12%.

Увеличилась на 3,6% добыча природного газа за январь-апрель по сравнению с январем-апрелем 2018 года – до 7,01 млрд кубометров. В частности, добыча газа крупнейшей газодобывающей компанией "Укргазвыдобування" увеличилась на 2,7% и составила 5,14 млрд кубометров. "Укрнафта" добыла 379,7 млн кубометров газа, а другие компании – 1,5 млрд кубометров.

18 работающих банков по состоянию на 1 апреля, нарушали нормативы Национального банка, что на 2 финучреждения меньше, чем месяцем ранее.

Мир

Уложено 1170 км газопровода "Северный поток 2" в настоящее время по дну Балтийского моря – около 48% от общей протяженности, говорится в сообщении "Газпрома". Укладка морской части газопровода ведется строго в соответствии с графиком, подчеркивает компания.

Вырос на 7% общемировой спрос на золото в I квартале по сравнению с январем-мартом прошлого года и составил 1,053 тыс. тонн, подсчитал World Gold Council (WGC). Динамика во многом обусловлена непрерывным увеличением объемов закупок со стороны центральных банков и притоком средств в обеспеченные золотом биржевые инвестиционные фонды (ETF). Центральные банки увеличили закупки золота в 1,7 раза, до 145 тонн.

Упали на 13% мировые продажи полупроводников в первом квартале относительно аналогичного периода прошлого года и составили 96,8 млрд долларов, сообщили в Ассоциации полупроводниковой промышленности (Semiconductor Industry Association, SIA). По сравнению с четвертым кварталом 2018 года показатель рухнул на 15,5%. До этого снижение продаж в годовом выражении не происходило с июля 2016 года.

Увеличил на 15% Китай в 2018 году продажи промышленных роботов – до 156,4 тыс. КНР шестой год подряд занимает первое место в мире по размеру рынка промышленных роботов.

Достигла самого высокого уровня в истории минимальная заработная плата в США после череды повышений в городах и штатах в последние годы. Средняя МРОТ в стране в 2019 году выросла до 11,8 долларов в час. Федеральный базовый уровень составляет в 7,25 долларов в час.

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Тег банк, ВВП, итоги, итоги дня, SIA, Петр Порошенко, ООС

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АВТОР:

Сергей Гусев

Источник:

Сегодня

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