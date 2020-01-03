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Замглавы "Укроборонпрома" Найем получил зарплату в семь раз больше оклада – СМИ

3 января, 12:27

Месячный должностной оклад Мустафы Найема составляет 43 тыс. грн, он получил 310 тыс. грн

Мустафа Найем. Фото: facebook.com/Mustafanayyem

Мустафа Найем. Фото: facebook.com/Mustafanayyem

Заместитель генерального директора по вопросам взаимодействия с органами государственной власти Государственного концерна "Укроборонпром" Мустафа Найем получил заработную плату за ноябрь 2019 года (с премией и надбавками) в размере 310 521 гривна, что в 7 раз превышает его месячный должностной оклад (43 000 гривен). Об этом сообщает агентство "Українські новини" со ссылкой на данные в Едином реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления и ответ "Укроборонпрома" на соответствующий запрос.

Так, в ответе "Укроборонпрома" сообщается, что месячный должностной оклад заместителя генерального директора концерна "Укроборонпром" Мустафы Найема составляет 43 тыс. грн.

"Информация о доходах Мустафы Найема на должности заместителя генерального директора по вопросам взаемодействия с органами государственной власти государственного концерна "Укроборонпром" содержится в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления", – сказано в ответе.

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Тем временем данные в Едином реестре деклараций лиц свидетельствуют, что заработная плата Найема, полученная 2 декабря 2019 года по основному месту работы ("Укроборонпром"), составляет 310 521 гривну.

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Отметим, в ноябре стало известно, что бывший депутат Верховной Рады Мустафа Найем был назначен на должность замгендиректора госконцерна "Укроборонпром".

Гендиректор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус в декабре сообщил, что его заработная плата составляет 4,5 тыс. грн. Должностной оклад Найема составляет 43 тыс. грн. Это означает, что Найем получает зарплату практически в 10 раз больше, чем его непосредственный руководитель Абромавичус.

Напомним, в гривневом эквиваленте средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в октябре 2019 года составила 10 727 гривен.

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