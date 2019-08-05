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Экспортные рекорды: ждать ли Украине "ягодного" бума в сезоне-2019 Евгения Давыденко https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%8F%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%8F%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%8B 2019-08-05T13:24:00+03:00 Экономика Украинские фермеры должны увеличивать продуктивность, считает специалист

Экспорт украинских ягод и фруктов в этом году может стать рекордным за все годы независимости, прогнозируют в Институте аграрной экономики. Среди основных экспортных товаров этой группы – грецкие орехи, яблоки и груши. А вот роста экспорта замороженных ягод по итогам этого сезона вряд ли стоит ожидать, считает руководительница департамента аналитики ОРСП "Шувар" Татьяна Гетьман.

"По косточковым в этом сезоне не уверена, что будет большой прорыв, так как некоторые виды продукции – черешня, вишня – очень дорогие. Соответственно, их конкурентоспособность низкая. По клубнике – она вроде и была дешевле, чем год назад, но качество было настолько низкое, что даже внутренние перерабатывающие предприятия сырье не закупили. Поэтому мы не можем уже прогнозировать рост экспорта замороженной именно украинской ягоды", – рассказала Гетьман в комментарии сайту "Сегодня".

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Она уточняет, что статистика экспорта для разных видов фруктов и ягод отличается. Так, если говорится о рекордном экспорте яблок, имеют в виду сезон с июля предыдущего года по июнь следующего; если говорят о календарном годе, то речь идет о замороженных видах продукции.

Увеличить экспорт фруктов и ягод украинские фермеры могут только путем снижения себестоимости производства, добавляет Гетьман. Для этого необходимо увеличивать продуктивность.

"Чем выше средняя урожайность – тем ниже себестоимость. Кроме того, нужно, чтобы продуктивность была выше. То есть количество сливы, которую можно отправлять на экспорт, должно быть больше. А это вопрос технологий, стратегии компании", – сказала специалистка.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что из-за плохого урожая ягод в текущем сезоне, Украина может увеличить импорт замороженной клубники.

В целом экспорт продукции аграрного сектора увеличился в январе-июне 2019 года на 18,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 10,3 млрд долларов. По словам и.о. министра аграрной политики и продовольствия Ольги Трофимцевой, внешнеторговый оборот продукции агропромышленного комплекса (АПК) достиг 13,1 млрд долларов, или 25,1% всего внешнеторгового оборота Украины.

Также эксперты озвучили риски для украинского урожая. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

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