Запад готовит "нефтяные" санкции против России – МИД

Международные партнеры Украины подготовили несколько пакетов серьезных санкций против Российской Федерации, которые могут коснуться продажи нефти и газа. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин в эфире одного из телеканалов.

"Военная помощь – это одно, и мы об этом говорим, но на самом деле Россия не в вакууме каком-то живет, она и нефть продает, и газ продает, и какие-то деньги пытается брать на внешних рынках. И это у нее сейчас все хуже получается. Поэтому на самом деле подготовлено несколько пакетов санкций, и очень серьезных санкций, я не могу говорить об этих деталях", – подчеркнул Климкин.

Введение "нефтяных" и "газовых" санкций может серьезно ударить по экономике России.

Так, за 2017 год РФ заработала на экспорте нефти 93,3 млрд долларов. От продажи газа Россия получила 38,1 млрд долларов. В сумме – 131,4 млрд долларов. Для сравнения, вся доходная часть российского бюджета на 2017 год составляла примерно 202,8 млрд долларов.

При этом глава МИД считает, что отказ президента США встречаться с президентом России Владимиром Путиным на саммите "Большой двадцатки" (G20), а также заявление канцлера Германии Ангелы Меркель относительно недопущения, чтобы Россия захватила Мариуполь, являются "двумя пощечинами, которые получил Путин".

Напомним, ранее Великобритания выступила за ужесточение санкций против России из-за агрессии на Азове. Кроме того, премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй выразила протест в связи с агрессией России в Азовском море и призвала Кремль освободить задержанные украинские корабли и плененных моряков.

Как известно, 25 ноября, российский пограничный корабль "Дон" протаранил украинский рейдовый буксир в тот момент, когда тот вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами "Бердянск" и "Никополь", соблюдая нормы международного права, следовал из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря.

Больше о развитии событий в Азовском море и реакции на них читайте на сайте "Сегодня": "Ответ Украины на агрессию России в Азовском море: хроника конфликта онлайн".