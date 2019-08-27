Западные инвесторы внимательно смотрят на Украину: финансист из США назвал причины

Наша страна сейчас находится в уникальном положении относительно Европы и США

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Международные мультимиллиардные инвестиционные фонды заявляют о готовности инвестировать в Украину, но у есть опасения. Об этом в интервью "Экономической правде" заявил советник по приватизации Одесского припортового завода (ОПЗ), президент Pericles Global Advisory Ребвар Берзинджи, пишет "Экономическая правда".

По его словам, "сейчас очень интересный и необычный период для привлечения Украиной инвестиций". Инвестбанкир уточнил, что по всему миру замедляется рост ВВП и инфляция, что сказывается на доходности суверенных облигаций. В некоторых странах проценты по ним уже стали отрицательными.

"Это безумие: ты даешь деньги в пользование правительства, но ты платишь за привилегию дать ему деньги", – отметил Берзинджи.

При этом он подчеркнул, что Украина находится в противоположном положении.

"Несколько кварталов подряд Украина ускоряла рост ВВП. Есть прогноз, что он будет в пределах 4%. Инфляция опустилась до достаточно управляемого уровня, платежный баланс улучшается, валютные запасы увеличиваются. То есть с точки зрения макроэкономической перспективы Украина приближается к достаточно положительной фазе", - считает советник по приватизации ОПЗ.

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По его словам, иностранные инвесторы ответили на это вливанием денег, что также нашло отражение в укреплении украинской валюты.

"Важно, чтобы в первые несколько месяцев работы нового правительства были предприняты конкретные действия по реализации озвученных деклараций. Если рынок увидит отсутствие конкретных шагов, инвесторы моментально отреагируют на это, и Украина вернется туда, где она была, и постепенно присоединится к мировой рецессии", – добавил он.

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Президент Pericles Global Advisory отметил, что для крупных инвестиционных фондов также важно доверие к судебной системе.

"Это также является частью скептицизма с их стороны: ты не можешь завести существенные деньги в страну, где нет ни одной объективной судебной инстанции, к которой есть полное доверие. Президент страны и его команда имеют внимание и поддержку всего мира, но "медовый месяц" очень короток: несколько месяцев для демонстрации правильных конкретных шагов", - отметил Берзинджи.

В целом, по его мнению, инвестиции привлекут судебная реформа, приватизация, земельная реформа, инфраструктурные проекты.

"Есть немало проектов, механизмы для привлечения инвестиций в эти проекты. Если им дать зеленый свет, это станет мощным вливанием в экономику", – уверен Берзинджи.

Напомним, ранее Кабинет министров усовершенствовал механизм государственной поддержки инвестпроектов. В частности, правительство уточнило основания для предоставления положительного или отрицательного заключения государственной экспертизы инвестиционных проектов, которым будет оказана господдержка, а также определило срок ее проведения – в течение 40 рабочих дней со дня поступления документов.

Также стало известно, сколько Израиль инвестировал в экономику Украины:

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