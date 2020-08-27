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"Запас есть": Ляшко рассказал о "коронавирусных" деньгах для больниц

27 августа, 13:24

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Заболевших COVID-19 стараются локализовать в отдельных учреждениях здравоохранения

В Украине достаточно финансового запаса для эффективной борьбы с распространением COVID-19 в медучреждениях, но использовать ресурсы нужно рационально. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в интервью "Интерфакс-Украина".

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"Финансовый запас есть. Мы хотели локализовать всех больных в определенных учреждениях здравоохранения, на это нам выделили 15 млрд гривен, и мы их используем через НСЗУ. Точно не помню на август, но на июль было потрачено 3 млрд грн, поэтому запас есть. Впрочем, это не означает, что запас можно тратить бездумно", – сказал Ляшко.

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Он также отметил, что сейчас Минздрав подключает новые заведения для госпитализации пациентов с COVID-19.

"На днях присоединили еще семь больниц. Нам постоянно пишут, просят включить, потому что растет динамика заполняемости коек. Еще в запасе пока есть 240 заведений. Сейчас органам местного самоуправления поставлена задача подготовить на октябрь 30% существующего коечного фонда под возможную госпитализацию пациентов с COVID-19", – сказал он.

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Напомним, что по состоянию на 27 августа в Украине зарегистрировано 112 059 случаев COVID-19, из которых 2 403 оказались смертельными. В то же время, 54 217 инфицированных уже выздоровели.

Для борьбы с эпидемией накануне Кабмин принял решение ужесточить карантинные правила и запретить работу дискотек и ночных клубов.

А о том, как потерявшие работы украинцы зарабатывают во время карантина, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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больницы финансирование госпитализация коронавирус запас НСЗУ COVID-19 Виктор Ляшко
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