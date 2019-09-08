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Запасы газа на зиму в Украине выросли до рекорда за семь лет

8 сентября, 11:57

В "Нафтогазе" подсчитали, на сколько кубометров ежедневно увеличивается объем накопленного газа

/ Фото: Укртрансгаз

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ), которые к отопительному сезону должны вырасти до 20 млрд куб. м, увеличились с 18,25 млрд куб м в конце августа до 18,7 млрд куб. м. Об этом сообщила пресс-служба "Нафтогаза Украины".

"Это наибольший уровень запасов в хранилищах за последние семь лет", - говорится на официальной странице "Нафтогаза" в Facebook.

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Также отмечается, что в среднем запасы запасы ежедневно пополняют на 78 млн кубометров газа. "Нафтогаз" рассчитывает, что накопленного запаса будет достаточно, чтобы пройти отопительный сезон.

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Ранее новости "Сегодня" сообщали, что Украина стала закачивать газ в ПХГ с начала апреля. О том, что для прохождения следующего отопительного сезона Украине нужно накопить 20 млрд куб. м газа, сообщал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Напомним, контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года.

Все подробности в спецтеме Подготовка к зиме

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Источник: Сегодня

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