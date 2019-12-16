Запасы газа: насколько снизился объем в украинских хранилищах

Стало известно, сколько газа из ПХГ использовала Украина за две недели климатически мягкого декабря

Фото: "Укртрансгаз"

Запасы природного газа, который Украина добросовестно транспортирует в страны ЕС, в украинских подземных хранилищах (ПХГ) снизились с 1 ноября по 14 декабря 2019 года на 9,3% (на 2 млрд 15,69 млн куб. м) – до 19 млрд 767,99 млн куб. м. Об этом свидетельствуют оперативные данные АО "Укртрансгаз".

Отбор из ПХГ Украины, в частности, 14 декабря составил 66,28 млн куб. м при импорте 9,99 млн куб. м и внутренней добыче 56,47 млн куб. м.

Текущий объем превышает показатель запасов 14 декабря 2018 года на 30,4%, 14 декабря 2017 года – на 27,7%, 14 декабря 2016 года – на 53,8%.

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Напомним, в течение отопительного сезона, длившегося с 6 ноября 2018 года по 4 апреля 2019 года, запасы газа в ПХГ снизились на 8 млрд 449,6 млн куб. м (с 17 млрд 194,96 млн куб. м до 8 млрд 745,36 млн куб. м). В стартовавший 1 ноября отопительный сезон 2019/20 года Украина вошла с максимальными за последние десять лет запасами 21 млрд 783,68 млн куб. м.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

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Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что долгосрочный контракт на транзит российского газа с четко определенными объемами поставок является позитивом и фактором стабильности не только для украинской стороны, но и для Европейского Союза и российского "Газпрома".

Как сообщалось, в рамках "нормандского саммита" 9 декабря Россия и Украина обсудили газовую тематику. Однако, по словам исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, эти переговоры не обнулили взаимные судебные претензии России и Украины по газовым вопросам.

Ранее присутствовавший на переговорах в Париже глава "Нафтогаза" Андрей Коболев рассказал, грозит ли Украине очередная газовая войнапо сценарию тех, что устраивала Россия в 2006 и 2009 годах.

Так известно, срок действия контракта Украины и России на транзит газа истекает в конце декабря 2019 года, а новое соглашение еще не заключено. Сейчас ведутся переговоры по этому вопросу в трехстороннем формате Украина – Россия – ЕС. При этом российский газовый монополист "Газпром" выдвинул требования к Украине.

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