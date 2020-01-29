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Запасы газа: в Минэнерго сообщили хорошую новость для украинцев

29 января, 15:09

Теплая зима сыграла на руку Украине

Фото: "Укртрансгаз"

Фото: "Укртрансгаз"

Украина выйдет из отопительного сезона с избыточными запасами природного газа в своих подземных хранилищах, сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель.

"Мы 100% выходим с избыточными запасами из отопительного периода. Большие запасы также в европейских газохранилищах", – сказал он пресс-конференции в Киеве в среду.

По его словам, большие запасы, заключенный в конце 2019 года транзитный контракт и теплая зима являются драйверами снижения цены на газ в Европе, что в итоге отразится и в платежках конечных потребителей страны.

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Ранее сообщалось, что объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) по состоянию на 25 января составил 17,24 млрд куб. м.

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Как известно, на момент старта сезона отбора из ПХГ (2 ноября) объем запасенного на зиму газа превышал 21 млрд куб. м, что является рекордным показателем за последние 10 лет. Тогда "Нафтогаз Украины" решил к отопительному сезону накопить в хранилищах рекордные за последние годы 20 млрд кубометров на случай прекращения российского транзита с 1 января.

Однако в конце декабря Украина и Россия подписали новый пятилетний контракт на транзит газа. Министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель уже отметил, что благодаря этому соглашению Украина будет получать в год примерно 2-3 миллиарда долларов.

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газ ПХГ Алексей Оржель

Источник: Интерфакс-Украина

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