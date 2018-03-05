Запасы газа в Украине упали ниже 10 млрд кубометров

Украина сократила запасы в подземных хранилищах газа (ПХГ) на 783 млн куб. м, или на 7,5% за период с 24 февраля по 3 марта. Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора украинской газотранспортной системы (ГТС) госкомпании "Уктрансгаз".

Так, запасы газа в Украине по состоянию на 3 марта составили 9,64 млрд куб. м. Только 3 марта из ПХГ было отобрано 112,62 млн куб. м газа.

Также 3 марта в Украину поступило 26,43 млн кубометров газа из ЕС. Этот газ не закачивался в хранилища.

Напомним, Украина столкнулась с нехваткой газа из-за отказа России начать поставки с 1 марта. В связи с этим Украина перешла на режим экономии газа - введен в действие план по работе энергосектора на 10 дней. План предусматривает перевод генерирующих компаний с газа на мазут. Как заявил министр энергетики Игорь Насалик, это позволит экономить около 15-20 млн кубов газа в сутки. Садикам, школам и вузам рекомендовали приостановить работу до 6 марта, а промышленности – оптимизировать работу с учетом экономии энергоресурсов.

Кроме того, Польша начала экстренные поставки в Украину. В течение марта Украина планирует получить 60 млн куб. м голубого топлива. Соглашение пока временное, но может быть продлено.

Более того, российская сторона снизила давление газа на входе в украинскую "трубу" до критических уровней. Это поставило под угрозу не только обеспечение Украины теплом, но и транзит газа в ЕС, где тоже ударили морозы. Теперь Украина требует от России компенсацию за срыв поставок газа.